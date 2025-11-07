Sguardo effetto lifting in 30 secondi con Total Eye Lift firmato Clarins

Attraverso scoperte scientifiche e vegetali, i Laboratori Clarins innovano costantemente per offrire soluzioni su misura per le diverse zone del corpo e del viso. In questo caso, la Maison si concentra sulla delicata pelle del contorno occhi e presenta il trattamento Total Eye Lift. 30 secondi per uno sguardo effetto lifting, come 30 secondi per prepararsi un caffè o accendere il computer.

Questo nuovo prodotto presenta una formula ad alta tecnologia [RETINOL-LIKE TECHNOLOGY], creata con due potenti attivi di origine vegetale: estratto di harungana bio retinol-like associato a un nuovo estratto di jania rossa attivata.

L’harungana è un equivalente naturale del retinolo e offre gli stessi benefici di quest’ultimo. Grazie alla sua migliore tollerabilità da parte di tutti i tipi di pelle, anche la più sensibile, può essere usato quotidianamente. L’estratto di jania rossa attivata raddoppia la capacità di contrazione dei fibroblasti per aiutare a rimettere in tensione le fibre di collagene e garantire alla pelle un effetto lifting a lunga durata.

Grazie a Total Eye Lift by Clarins, lo sguardo è più aperto ed espressivo, effetto lifting; la pelle è levigata e i segni d’espressione sono subito meno visibili; le rughe sono visibilmente ridotte, giorno dopo giorno.

Poiché per Clarins limitare l’impatto ambientale dei suoi prodotti è una priorità, il nuovo Total Eye Lift è racchiuso in un flacone ricaricabile in alluminio airless. Grazie al sistema push & pull, si ricarica in modo rapido e intuitivo: basta un clic e il flacone è subito pronto per le successive applicazioni.