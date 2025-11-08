La nuova HAND PIGMENT PROTOCOL by FILORGA

Filorga presenta il suo primo trattamento mani ispirato alle tecniche di laser depigmentante in medicina estetica, studiato per intervenire sui segni del foto-invecchiamento. Una crema mani a tripla azione che agisce su macchie scure, rugosità, disidratazione.
Nel cuore della formula un complesso photo-control dall’efficacia scientificamente dimostrata per una tripla azione foto correttiva:
- azione schiarente grazie alla vitamina C stabilizzata che controlla l’iperproduzione di melanina e ha proprietà antiossidanti;
- azione rigenerante grazie ai flavonoidi ottenuti dall’estratto di Achillea millefolium che supportano il rinnovamento cellulare;
- azione levigante grazie all’acido ialuronico incapsulato ad alto peso molecolare con effetto levigante e rimpolpante.
Insieme al complesso photo-control, una potente combinazione di principi attivi: glabridina e microalga per potenziare l’azione schiarente della formula e l’esclusivo complesso NCEF a base di attivi ispirati alle iniezioni biorivitalizzanti per una rivitalizzazione profonda della pelle.
Questa crema mani HAND PIGMENT PROTOCOL (tubo da 50ml) di Filorga esibisce una texture cremosa che non unge, non appiccica e infonde un’immediata sensazione di comfort. Un trattamento sviluppato per essere applicato tutti i giorni, mattina e sera per un’idratazione e una levigatezza ottimali per attenuare visibilmente le macchie, giorno dopo giorno.