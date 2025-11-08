Laneige lancia la nuova Lip Sleeping Mask Pumpkin Pie limited edition

Con l’arrivo dell’autunno e l’inconfondibile profumo di zucca nell’aria, Laneige celebra la stagione più avvolgente dell’anno con una nuova, irresistibile edizione limitata della sua iconica Lip Sleeping Mask: Pumpkin Pie. Un’esplosione di dolcezza speziata che unisce il piacere sensoriale a un trattamento notte ultra-performante per labbra da favola.

La Lip Sleeping Mask Pumpkin Pie mantiene la celebre formula arricchita con potenti ingredienti idratanti e nutrienti. Al centro della sua azione troviamo l’esclusivo Berry Fruit Complex™, potenziato con vitamina C, che stimola il rinnovamento cellulare e aiuta a eliminare le cellule morte, per labbra visibilmente più lisce, uniformi e luminose.

In sinergia, olio di cocco e burro di karité offrono un’idratazione profonda e duratura, proteggendo le labbra dalle aggressioni esterne tipiche della stagione fredda e mantenendole elastiche, morbide e intensamente nutrite.

I risultati? Labbra vellutate, levigate e profondamente idratate per tutto il giorno. Dopo solo 8 ore, l’idratazione aumenta del 23% e le labbra appaiono più sane, rimpolpate e radiosamente morbide.