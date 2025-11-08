Beauty

Laneige lancia la nuova Lip Sleeping Mask Pumpkin Pie limited edition

Di Gabriella Frigerio

Con l’arrivo dell’autunno e l’inconfondibile profumo di zucca nell’aria, Laneige celebra la stagione più avvolgente dell’anno con una nuova, irresistibile edizione limitata della sua iconica Lip Sleeping MaskPumpkin Pie. Un’esplosione di dolcezza speziata che unisce il piacere sensoriale a un trattamento notte ultra-performante per labbra da favola. 

La Lip Sleeping Mask Pumpkin Pie mantiene la celebre formula arricchita con potenti ingredienti idratanti e nutrienti. Al centro della sua azione troviamo l’esclusivo Berry Fruit Complex™, potenziato con vitamina C, che stimola il rinnovamento cellulare e aiuta a eliminare le cellule morte, per labbra visibilmente più lisce, uniformi e luminose. 

In sinergia, olio di cocco burro di karité offrono un’idratazione profonda e duratura, proteggendo le labbra dalle aggressioni esterne tipiche della stagione fredda e mantenendole elastiche, morbide e intensamente nutrite. 

I risultati? Labbra vellutate, levigate e profondamente idratate per tutto il giorno. Dopo solo 8 ore, l’idratazione aumenta del 23% e le labbra appaiono più sane, rimpolpate e radiosamente morbide. 

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it