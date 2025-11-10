Beauty

La nuova CICA SLEEPING MASK di Laneige

Di Gabriella Frigerio

LANEIGE presenta la nuova versione riformulata della sua amatissima CICA SLEEPING MASK, il trattamento notte pensato per pelli sensibili e stressate. Una formula rinnovata, ancora più efficace, che accompagna la pelle nel suo processo naturale di rigenerazione durante il sonno, per un incarnato visibilmente più sano, idratato e resistente al risveglio.

Al cuore della nuova formulazione troviamo un potente complesso di attivi lenitivi e idratanti, selezionati per offrire massima tollerabilità anche sulle pelli più reattive o soggette a eczema come il Madecassoside e l’Asiaticoside, estratti dalla Centella Asiatica, noti per le loro proprietà calmanti e riparatrici, aiutano a ridurre rossori e sensazioni di disagio cutaneo oltre al trio composto da Ectoin, Allantoina e Pantenolo che svolge un’azione sinergica che rafforza la barriera cutanea, riducendo i segni di stress e prevenendo la disidratazione. 

Pensata come ultimo step della skincare serale, la nuova Cica Sleeping Mask ha una texture balm-cream ricca e avvolgente, che si fonde perfettamente con la pelle senza appesantirla. Durante la notte, forma una barriera protettiva invisibile che trattiene l’idratazione e favorisce il naturale processo riparatore dell’epidermide. Al risveglio, la pelle è visibilmente più calma, rimpolpata e rinforzata, pronta ad affrontare le sollecitazioni quotidiane. Giorno dopo giorno, la barriera cutanea appare restaurata e l’incarnato più uniforme, luminoso e sano. 

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it