La nuova CICA SLEEPING MASK di Laneige

LANEIGE presenta la nuova versione riformulata della sua amatissima CICA SLEEPING MASK, il trattamento notte pensato per pelli sensibili e stressate. Una formula rinnovata, ancora più efficace, che accompagna la pelle nel suo processo naturale di rigenerazione durante il sonno, per un incarnato visibilmente più sano, idratato e resistente al risveglio.

Al cuore della nuova formulazione troviamo un potente complesso di attivi lenitivi e idratanti, selezionati per offrire massima tollerabilità anche sulle pelli più reattive o soggette a eczema come il Madecassoside e l’Asiaticoside, estratti dalla Centella Asiatica, noti per le loro proprietà calmanti e riparatrici, aiutano a ridurre rossori e sensazioni di disagio cutaneo oltre al trio composto da Ectoin, Allantoina e Pantenolo che svolge un’azione sinergica che rafforza la barriera cutanea, riducendo i segni di stress e prevenendo la disidratazione.

Pensata come ultimo step della skincare serale, la nuova Cica Sleeping Mask ha una texture balm-cream ricca e avvolgente, che si fonde perfettamente con la pelle senza appesantirla. Durante la notte, forma una barriera protettiva invisibile che trattiene l’idratazione e favorisce il naturale processo riparatore dell’epidermide. Al risveglio, la pelle è visibilmente più calma, rimpolpata e rinforzata, pronta ad affrontare le sollecitazioni quotidiane. Giorno dopo giorno, la barriera cutanea appare restaurata e l’incarnato più uniforme, luminoso e sano.