Un viaggio nello stile sportswear e military di Aeronautica Militare

La collezione FW 25/26 Woman di AERONAUTICA MILITARE è un inno alla donna contemporanea: sicura, dinamica, in perfetto equilibrio tra praticità e raffinatezza. È una fusione moderna e audace di sportswear e military, che si reinventa con un’eleganza disinvolta e un carattere contemporaneo. Pensata per rispondere alla frenesia della quotidianità mantenendo un’anima urban, sobria e versatile, questa collezione vuole rispondere alle esigenze di tutte quelle donne che desiderano dominare le tendenze senza inseguirle.

La palette cromatica racconta l’inverno in tutte le sue sfumature, evocando la bellezza delle giornate fredde e luminose. Il verde, colore distintivo e protagonista indiscusso della stagione, si accosta al nero, simbolo di sicurezza e versatilità. Attorno, si accendono note più tenui e sfumature delicate come il bianco pelican, il beige e il nocciola: tocchi di luce che aggiungono calore e profondità a ogni look.

I dettagli military, dosati con eleganza, si fondono con grafiche essenziali, regalando una raffinatezza moderna e senza tempo. Le texture raccontano la forza dei materiali: velluto, panno e raso si alternano creando un equilibrio perfetto tra comfort e stile, con richiami sottili alla tradizione militare reinterpretati in chiave sofisticata. Per chi predilige invece uno stile più sportivo, la collezione propone tonalità decise come melanzana e azzurro polvere, mentre sfumature di verde edera, cioccolato e cammello impreziosiscono i capi casual-chic, perfetti per chi ama uno stile raffinato e funzionale.

I capispalla incarnano l’essenza della stagione: caldi, avvolgenti e realizzati con un sapiente e raffinato mix di tessuti e inserti bouclè, che aggiungono un tocco contemporaneo e sofisticato. Dettagli ricercati, come tasche a contrasto e bottoni, esaltano la qualità artigianale e il carattere distintivo del brand. Le giacche e i cappotti in pelle e shearling, realizzati in Italia e fiore all’occhiello del marchio, sono proposti in una varietà di modelli originali, pensati per durare nel tempo e affrontare l’inverno con eleganza.

A completare il guardaroba, felpe, pantaloni e una ricca selezione di maglieria in diverse lavorazioni e finezze, pensate per avvolgere chi le indossa in un confortevole abbraccio. Tra le proposte più interessanti spicca l’iconico pantalone anti-G, reinventato in un’elegante versione palazzo e proposto anche in una nuova tuta che ne esalta la versatilità e lo consacra come nuova icona del brand. Ogni capo è un invito a vivere l’inverno con un’eleganza rilassata e un tocco di sofisticata audacia.