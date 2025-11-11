Nuova collezione di mobili multimediali firmati USM & Leica Cine Collection

Prosegue la collaborazione avviata nel 2024 tra USM, marchio svizzero di arredamento componibile, e Leica Camera AG con la presentazione di USM Leica Cine Collection, una nuova collezione di mobili multimediali per la TV laser a cortissima proiezione Leica Cine 1. La linea, sviluppata congiuntamente, si è focalizzata su due ambienti cruciali: l’ufficio come spazio di lavoro creativo e la zona living come spazio in cui immergersi in un’atmosfera cinematografica. Quattro sideboard, sapientemente sviluppate per rendere invisibile la tecnologia e unire design e funzionalità, esprimono armoniosamente il connubio tra arredi iconici e l’avanzata tecnologia della Leica Cinema TV.

Ufficio

Dedicata agli ambienti di lavoro moderni con postazioni strutturate, la USM Leica Cine Collection offre una linea di arredi modulari firmati USM ad hoc per il Leica Cine 1. In combinazione con lo schermo motorizzato integrato per proiezioni da 100 o 120 pollici, nasce la soluzione ideale per sale conferenze e riunioni. Con il suo design intramontabile, il mobile nasconde cavi e collegamenti con l’apposita copertura conferendo all’ambiente un aspetto elegante; mentre il Leica Cine 1 garantisce proiezioni di qualità 4K. Oltre a riprodurre immagini nitide, la moderna tecnologia a triplo laser RGB assicura una proiezione confortevole per gli occhi, anche durante periodi di visione prolungati. Dopo l’uso, lo schermo motorizzato ad alto contrasto rientra con fluidità nel mobile, donando all’ambiente un’estetica sobria e pulita. La USM Leica Cine Collection combina arredi modulari, soluzioni di schermo integrato e la più moderna tecnologia dell’immagine, per dar vita a un insieme professionale che coniuga design e funzionalità.

Living

La USM Leica Cine Collection trasforma il living di casa in una vera e propria esperienza di home entertainment. Nella soluzione modulare, di un’eleganza senza tempo, sono integrati i cavi, i collegamenti e lo schermo motorizzato che, quando il proiettore è in standby, scompare nel mobile lasciando la parete posteriore libera, valorizzando l’ambiente con un design essenziale e raffinato. Con due varianti, adatte per immagini da 100 e 120 pollici, USM e Leica offrono una soluzione su misura per qualsiasi progetto d’interni, in cui tecnologia e design dialogano in perfetto equilibrio.

La USM Leica Cine Collection è disponibile da subito presso i rivenditori specializzati USM

I quattro mobili multimediali, ciascuno con schermo integrato a scelta da 100 o 120 pollici, sono disponibili nelle 14 colori di USM. In opzione, i quattro mobili multimediali sono disponibili anche senza schermo e senza relativo vano. Naturalmente, grazie alla modularità del sistema di arredamento USM, sono sempre possibili ulteriori configurazioni personalizzate.