Natale 2025, Filorga porta la skin quality sotto l’albero

Per questo Natale, Filorga racchiude la scienza della bellezza in un gesto di cura autentica e propone tre speciali coffret regalo e tre alternative “mini” che celebrano la skin quality. Formule avanzate ispirate alla medicina estetica e pensate per regalare una pelle visibilmente più luminosa, levigata e rimpolpata. Perché la bellezza, quella vera, è il regalo più prezioso.

Trattamento anti-età globale

COFFRET GLOBAL-REPAIR PER AGIRE SU 10 SEGNI DEL TEMPO

Nel coffret:

GLOBAL-REPAIR ADVANCED CREMA , 50ml: trattamento 24 ore ultra-riparatore. Applicare come trattamento quotidiano mattino e sera su tutto il viso, collo e décolleté. Texture fondente e avvolgente, luminosa, sublimata dall’inconfondibile firma olfattiva Filorga.

Trattamento anti-rughe

COFFRET TIME-FILLER 5XP LA ROUTINE COMPLETA PER UN’AZIONE COMBINATA SU 5 TIPI DI RUGHE DI VISO E COLLO

Nel coffret:

TIME-FILLER INTENSIVE 5XP, 5ml: siero concentrato per contrastare tutti i tipi di rughe di viso e collo e per agire su linee sottili. Applicare su viso e collo tutti i giorni, mattina e sera, prima del proprio trattamento quotidiano.

TIME-FILLER 5XP, 50ml: trattamento giorno multi-correzione su tutti i tipi di rughe. Applicare la mattina su viso e collo dopo il siero ed il contorno occhi.

TIME-FILLER NIGHT 5XP, 15ml: trattamento notte multi-correzione che agisce durante il riposo notturno su tutti i tipi di rughe, attenua i segni di stanchezza per un incarnato più fresco e luminoso al risveglio.

Trattamento d’urto 10 giorni

COFFRET NCEF-REVITALIZE PER AGIRE SU RUGHE, TONO, LUMINOSITÀ

Nel coffret:

NCEF-REVITALIZE SERUM, 5 ml: siero anti-età poli-rivitalizzante formulato con l’esclusivo complesso NCEF a base di attivi utilizzati nelle iniezioni di mesoterapia in medicina estetica per agire su tono, luminosità, compattezza e rughe. Applicare al mattino e alla sera su tutto il viso, il collo e il décolleté prima delle crema, tamponando senza massaggiare.

NCEF-REVITALIZE CREMA, 50ml: crema giorno rassodante poli-rivitalizzante formulata con l’esclusivo complesso NCEF a base di attivi utilizzati nelle iniezioni di mesoterapia.Mattina e/o sera, dopo il siero NCEF-REVITALIZE. Massaggiare delicatamente sulla pelle con movimenti dal basso verso l’alto su viso, collo e décolleté.

Mini Coffret Global Repair

Contiene:

GLOBAL-REPAIR ADVANCED CREMA, 15ml – Trattamento anti-età assoluto ispirato ai bendaggi lipidici in grado di agire sui 10 segni dell’invecchiamento cutaneo.

Mini Coffret Time-Filler 5XP

Contiene:

TIME-FILLER 5XP CREMA, 15ml Trattamento anti-età intensivo che agisce su tutti i tipi di rughe di viso e collo ispirato alle iniezioni di tossina botulinica.

MINI COFFRET NCEF-REVITALIZE

Contiene:

NCEF-REVITALIZE CREMA POLIRIVITALIZZANTE ILLUMINANTE, 15ml

Trattamento quotidiano giorno/notte rivitalizzante-illuminante ispirato alle iniezioni di mesoterapia.