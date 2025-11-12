Beauty

L’idea perfetta per un Natale Glossy con la pochette di Clarins

Di Gabriella Frigerio

5 tonalità golose e luminosissime dell’iconico Lip Comfort Oil, racchiuse in una pochette rossa Clarins. Lip Comfort Oil è un olio labbra che assicura idratazione, nutrimento, protezione, nato dall’expertise Clarins nella formulazione di prodotti a base di oli.

Con il 93% di ingredienti naturali, la formula iconica è un mix di oli vegetali: olio di nocciola per proteggere le labbra dalla disidratazione; olio di jojoba bio per nutrirle; olio di rosa rubiginosa bio per assicurare comfort all’epidermide.

Natale Glossy con la pochette di Clarins

La texture sensoriale, profumata, leggera e non sticky avvolge le labbra con un finish super glossy. Risultato make-up: le labbra sono luminose, golose… da baciare.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it