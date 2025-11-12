L’idea perfetta per un Natale Glossy con la pochette di Clarins

5 tonalità golose e luminosissime dell’iconico Lip Comfort Oil, racchiuse in una pochette rossa Clarins. Lip Comfort Oil è un olio labbra che assicura idratazione, nutrimento, protezione, nato dall’expertise Clarins nella formulazione di prodotti a base di oli.
Con il 93% di ingredienti naturali, la formula iconica è un mix di oli vegetali: olio di nocciola per proteggere le labbra dalla disidratazione; olio di jojoba bio per nutrirle; olio di rosa rubiginosa bio per assicurare comfort all’epidermide.
La texture sensoriale, profumata, leggera e non sticky avvolge le labbra con un finish super glossy. Risultato make-up: le labbra sono luminose, golose… da baciare.