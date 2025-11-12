I nuovi Patch Occhi Proactive Précieuse de L’Occitane en Provence

L’Occitane en Provence arricchisce la sua iconica linea Immortelle Précieuse con una novità pensata per donare nuova luce al tuo sguardo: i Patch Occhi Proactive Précieuse. Questi patch monodose sono un potente complemento alla tua routine per il contorno occhi, formulati per offrire risultati visibili e immediati su borse, luminosità e piccole rughe. Grazie all’efficacia dell’Olio Essenziale di Immortelle e a ingredienti attivi mirati, agiscono in pochi minuti per distendere, levigare e rivitalizzare la zona delicata del contorno occhi.

Parte della linea Immortelle Précieuse, celebre per la sua azione mirata su rughe sottili, grana della pelle e perdita di compattezza, questi patch amplificano l’efficacia del trattamento quotidiano, trasformando ogni applicazione in un rituale express di bellezza e benessere.

Per risultati ancora più visibili, completa la tua routine con:

Mousse Detergente Immortelle Précieuse – una schiuma delicata che purifica la pelle e la prepara a ricevere i trattamenti successivi, lasciandola fresca e vellutata.

– una schiuma delicata che purifica la pelle e la prepara a ricevere i trattamenti successivi, lasciandola fresca e vellutata. Crema Immortelle Précieuse – un trattamento quotidiano che aiuta a ridurre visibilmente rughe e linee sottili, migliorando tono, levigatezza e idratazione.

Usati insieme, questi tre prodotti creano una sinergia potente per una pelle visibilmente più liscia, compatta e luminosa — e uno sguardo che riflette tutta la tua vitalità.

Perfetto per ridurre le borse, donare luminosità attenuare le linee sottili e migliorare l’idratazione. Il contorno occhi risulta istantaneamente più fresco e riposato.

Grazie in particolare alla tecnologia dei patch hydrogel, i risultati sono visibili già dalla prima applicazione. L’acido ialuronico mantiene l’idratazione e la luminosità della pelle, creando una barriera protettiva che trattiene l’umidità.

Il prodotto contiene una potente combinazione di attivi efficaci e riconosciuti. L’Immortelle: potente antiossidante, aiuta a contrastare i primi segni dell’invecchiamento.

La pianta di Immortelle regala a tutti i trattamenti anti-età della linea Immortelle Précieuse la sua stessa resistenza e vigore, per un viso più radioso. La pelle ritrova nuova vitalità.