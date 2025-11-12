Beauty

I nuovi Patch Occhi Proactive Précieuse de L’Occitane en Provence

Di Gabriella Frigerio

L’Occitane en Provence arricchisce la sua iconica linea Immortelle Précieuse con una novità pensata per donare nuova luce al tuo sguardo: i Patch Occhi Proactive Précieuse. Questi patch monodose sono un potente complemento alla tua routine per il contorno occhi, formulati per offrire risultati visibili e immediati su borse, luminosità e piccole rughe. Grazie all’efficacia dell’Olio Essenziale di Immortelle e a ingredienti attivi mirati, agiscono in pochi minuti per distendere, levigare e rivitalizzare la zona delicata del contorno occhi.

Parte della linea Immortelle Précieuse, celebre per la sua azione mirata su rughe sottili, grana della pelle e perdita di compattezza, questi patch amplificano l’efficacia del trattamento quotidiano, trasformando ogni applicazione in un rituale express di bellezza e benessere.

Per risultati ancora più visibili, completa la tua routine con:

  • Mousse Detergente Immortelle Précieuse – una schiuma delicata che purifica la pelle e la prepara a ricevere i trattamenti successivi, lasciandola fresca e vellutata.
  • Crema Immortelle Précieuse – un trattamento quotidiano che aiuta a ridurre visibilmente rughe e linee sottili, migliorando tono, levigatezza e idratazione.

Usati insieme, questi tre prodotti creano una sinergia potente per una pelle visibilmente più liscia, compatta e luminosa — e uno sguardo che riflette tutta la tua vitalità.

Perfetto per ridurre le borse, donare luminosità attenuare le linee sottili e migliorare l’idratazione. Il contorno occhi risulta istantaneamente più fresco e riposato.

Grazie in particolare alla tecnologia dei patch hydrogel, i risultati sono visibili già dalla prima applicazione. L’acido ialuronico mantiene l’idratazione e la luminosità della pelle, creando una barriera protettiva che trattiene l’umidità.

Il prodotto contiene una potente combinazione di attivi efficaci e riconosciuti. L’Immortelle: potente antiossidante, aiuta a contrastare i primi segni dell’invecchiamento.

La pianta di Immortelle regala a tutti i trattamenti anti-età della linea Immortelle Précieuse la sua stessa resistenza e vigore, per un viso più radioso. La pelle ritrova nuova vitalità.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it