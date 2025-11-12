La nuova collezione AI 2025/26 di borse by Benedetta Bruzziches

La designer Benedetta Bruzziches ha presentato la sua nuova collezione di borse e accessori in un evento esclusivo patrocinato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana e realizzato in collaborazione con Franciacorta. L’appuntamento si è svolto nella suggestiva cornice di Palazzo Borromeo d’Adda, sede dello storico showroom di Massimo Bonini. Un’esperienza immersiva che celebra il mondo Benedetta Bruzziches sinonimo di eccellenza dell’artigianato italiano, intrecciando moda e cultura in un racconto che supera il concetto di semplice complemento di stile.

Ogni collezione non è un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso. Non sostituisce la precedente, non la cancella, la espande, la approfondisce, la porta altrove. La collezione AI 2025/26 è un nuovo capitolo di questo viaggio: borse che non si limitano ad accompagnare, ma che cambiano il modo in cui abitiamo il nostro tempo.

È lo spirito con cui queste borse nascono: non semplici creazioni, ma strumenti per scrivere e riscrivere la propria narrazione, per abitare il mondo con più magia, più bellezza, più possibilità. Questa stagione le borse diventano più grandi, capaci di contenere interi weekend e ritmi di vita frenetici; più intime, con dettagli studiati per offrire uno spazio non solo fisico, ma anche mentale, in cui rallentare, riprendere fiato, ritrovarsi. Più consapevoli, perché il loro scopo non è solo trasportare, ma trasformare. Come sempre, la moda qui non è solo funzione: è linguaggio, è un codice che permette di riscrivere il quotidiano.

Questa stagione torna in una versione più ampia, con una nuova tasca foderata in raso di seta, pensata per custodire un libro, una lettera, un frammento di vita. Perché leggere è viaggiare, e chi legge ha sempre bisogno di spazio.

“Mia madre dice sempre che queste borse sono vendute già piene. Non di cose, ma di tutto ciò che è stato necessario per crearle: tempo, talento, attenzione e cura.” Racconta la designer.

Quanto vale allora un oggetto realizzato interamente a mano? Quanto vale un oggetto che viene da un luogo in cui le borse non sono mai state realizzate, ma dove mani esperte hanno imparato a trasformare la materia in qualcosa di raro? Il valore supera il prezzo. Sempre.

Nel 2025 il marchio Benedetta Bruzziches compie 16 anni. Un brand che è cresciuto come una persona: cambiando, evolvendo, deviando percorsi e scoprendo strade nuove. Non sono le macchine a produrre queste borse, sono mani, cuori e anime. Una comunità di designer, artigiani e sognatori, uniti dal desiderio di creare oggetti che abbiano senso. Perché una collezione non è mai solo un insieme di oggetti. È un’idea che prende forma, si muove, e trova il suo posto nel mondo.