Beauty

Il Calendario dell’Avvento di Biofficina Toscana

Di Gabriella Frigerio

Lasciarsi trasportare, giorno dopo giorno, in un viaggio sensoriale tra pensieri e gesti di cura non solo per sé, attraverso un prezioso cofanetto nei colori del Natale. Questo cofanetto contiene 10 sorprese che svelano la biodiversità toscana di Biofficina Toscana

Alcuni prodotti full size e accessori speciali, quindi, non solo prodotti ma una guida per riscoprire la bellezza dei piccoli gesti quotidiani. Un vero percorso di benessere e la dolcezza di un’edizione speciale per “scoprire” la ricchezza di soli formati full size in un pack che riflette il rispetto per l’ambiente.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it