Il Calendario dell’Avvento di Biofficina Toscana

Lasciarsi trasportare, giorno dopo giorno, in un viaggio sensoriale tra pensieri e gesti di cura non solo per sé, attraverso un prezioso cofanetto nei colori del Natale. Questo cofanetto contiene 10 sorprese che svelano la biodiversità toscana di Biofficina Toscana.
Alcuni prodotti full size e accessori speciali, quindi, non solo prodotti ma una guida per riscoprire la bellezza dei piccoli gesti quotidiani. Un vero percorso di benessere e la dolcezza di un’edizione speciale per “scoprire” la ricchezza di soli formati full size in un pack che riflette il rispetto per l’ambiente.