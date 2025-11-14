Nuovo concetto di sauna e ancora più qualità termale al Thermal Longevity di Aqua Dome

Per servizi all’avanguardia nel settore spa e wellness l’AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld ha di recente ricevuto il premio come il migliore resort termale nell’arco alpino con il “World Spa Award” per il “World’s Best Mineral & Hot Springs Spa 2024”.

Uno stimolo a continuare a investire nel wellness di qualità, come la nuova sauna nel cuore del ben strutturato giardino delle saune, le cinque nuove sale relax per ancora più comfort individuale e più spazi liberi oltre a un rituale dell’Aufguss in sauna unico, pensato in esclusiva per l’AQUA DOME. Ma anche un restyling nel “duomo termale”, il cuore dell’AQUA DOME. Le pareti in legno sulle gallerie riproducono il movimento delle onde dell’acqua e procurano una nuova pace interiore.

Sensazioni meravigliose si risvegliano all’AQUA DOME, perché qui si incontrano l’avvincente architettura, le 250 vette di tremila metri e la forza primordiale dell’acqua termale che sgorga da 1865 metri di profondità. Proprio in autunno la combinazione tra attività con temperature gradevoli e divertimento termale è perfetta per ricaricarsi per l’inverno. Accompagnati dallo spettacolo di colori della natura si esce con le quattro guide per trekking e bike dell’AQUA DOME per scoprire i segreti della regione.

Infinite possibilità di escursioni su 1600 km aspettano di essere esplorate e 50 biciclette sono disponibili per le uscite in bike. Dopo è un piacere rilassarsi nell’AQUA DOME come nelle “vasche a coppa” dove è possibile lasciarsi cullare sotto il cielo aperto ammirando le vette. Oppure provare il nuovo concetto “Thermal Longevity” con i Kick-off retreat o Deep dive retreat.

È tutto pensato a 360°: dall’alimentazione ai trattamenti e dalle attività alla salute mentale. Sempre basandosi su principi scientifici dimostrati e personalizzati, abbinati all’effetto dell’acqua termale. La proposta culinaria dell’arco alpino di ottima qualità, sia nella versione classica che nella versione “Longevity” attenta alla salute, adattata tra l’altro agli ingredienti e ai metodi di produzione dell’arco alpino, ed è componente essenziale del benessere olistico, questo per garantire una sensazione di relax che dura.

In particolare in autunno le temperature miti invitano a dedicarsi ad attività all’aperto, in compagnia dei colori variegati della natura. Nessuno sa così bene come le quattro guide per trekking ed escursioni in bici dell’AQUA DOME dove i boschi di larici sfoggiano i colori più suggestivi, dove si nascondono i mirtilli rossi che crescono a 1.400 m s.l.m. nelle brughiere alpine. Tutte e quattro le guide vi conducono ogni giorno in postazioni selezionate nella natura incontaminata. E senza complessi preparativi, infatti le nostre guide vi faranno scoprire l’area avventurosa della Ötztal con gli occhi dei locali. Chi poi desidera può lasciarsi cullare nelle “vasche a coppa”, il “simbolo” dell’AQUA DOME, a cielo aperto, avvertendo al tempo stesso la forza dell’acqua termale proveniente da 1865 metri di profondità e l’energia delle vette di 3000 m tutt’intorno.

Questo porta corpo e spirito in armonia: Lift Your spirit! Nella più vasta area wellness del Tirolo ben 20.000 metri quadrati sono dedicati alle terme e al wellness. 2.200 metri quadrati di aree acquatiche suddivise in 12 piscine interne ed esterne, 11 saune e bagni turchi, un’ampia area fitness e tre ristoranti. Nell’area bimbi Arca di Noè alpina le famiglie possono scatenarsi – la barca delle terme “Arca di Noè alpina” ha aggiunto recentemente nuove attrazioni come un parco funi. Chi cerca silenzio può invece optare per l’esclusiva Spa 3000 riservata agli ospiti dell’hotel per un’esperienza di spa di lusso. Prima scatenarsi e poi rilassarsi piacevolmente nell’AQUA DOME. Questo significa rilassamento attivo.

Nuove saune, ampie sale relax e un nuovo rituale dell’Aufguss in sauna

Dopo i grandi lavori di ristrutturazione e l’ampliamento nell’area saune si respira una ventata di freschezza. Qui si è investito per la privacy e per ancora più qualità. Le novità dell’area saune garantiscono nuove scoperte: con un ascensore in vetro si arriva dalla sauna Schlutensauna al nuovo giardino con sdraio lungo il ruscello, con la cascata e una nuova sauna esterna armoniosamente integrata. Anche l’idromassaggio all’aperto, raggiungibile tramite un “percorso d’acqua”, appare luminoso, nella sua nuova veste turchese, davanti a una parete green. E all’interno un nuovo “Nature Garden” con i lettini a dondolo offre momenti di relax.

Alle quattro nuove sale relax premium con lettini prenotabili nell’area termale si è aggiunta come chicca una nuova sala relax nell’area saune, con vista dell’ala ovest dell’hotel. Discreta nella sua architettura complessiva si integra nell’edificio saune e offre spazio a sufficienza per ben 60 persone. Non solo all’interno, con un moderno stile lineare e discrete tonalità naturali, con lettini ampi confortevoli come isole relax con illuminazione discreta, ma anche all’esterno sulla veranda in legno coperta.

Perché più spazio libero personale perfeziona il wellness come la sensazione di materiali pregiati. La ciliegina sulla torta è però il nuovo rituale dell’Aufguss in sauna pensato in esclusiva per l’AQUA DOME: ripropone l’esperienza “Montagne, acqua, forza” delle Alpi Venoste con sessioni aromatiche, infusioni e peeling esclusivi. Essenze e oli profumati, preparati con piante ed erbe locali, foglie e fiori, aghi di pino e spezie arricchiscono i rituali dell’Aufguss, proposti ogni ora nelle diverse saune. Il tutto accompagnato da musica, storie e suoni della natura.