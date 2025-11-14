Il mondo dello sport incontra il beauty Rougj per gli sportivi

Dall’unione tra l’expertise dermocosmetica di Rougj e il know-how sportivo di HEAD nasce HEAD by Rougj, una linea di solari ad alte performance pensata per accompagnare gli sportivi in ogni momento della loro attività, trasformando la protezione della pelle in un gesto essenziale per la performance.

La gamma è pensata per tutti coloro che vivono lo sport come parte integrante della propria vita – dagli amatori ai professionisti, dagli sportivi outdoor agli atleti urbani – offrendo formule sicure, performanti e dermatologicamente testate, capaci di garantire efficacia, resistenza e comfort.

Tre referenze solari dotate di filtri UV di ultima generazione, texture pratiche e attivi skincare ad alte prestazioni, progettate per proteggere la pelle in condizioni estreme senza compromettere praticità e comfort.

HEAD by Rougj non si ferma alla protezione solare: la linea è destinata a crescere, offrendo soluzioni per ogni fase dell’attività sportiva e ridefinendo il modo in cui la cura della pelle si integra nell’esperienza dello sport.

La gamma suncare invernale

LATTE SOLARE VISO SPF 50+ – Tubo 50ml

Latte solare leggero e a rapido assorbimento per il viso, perfetto per chi affronta il sole ad alta quota e condizioni estreme. Non unge, si applica facilmente e offre una protezione profonda. Garantisce una protezione molto alta grazie ai filtri UV moderni, con una formula dermatologicamente testata priva di microplastiche, nano-materiali e metalli pesanti. Arricchito con Acido Ialuronico, Ectoina, Vitamine C ed E, Rosa Alpina e attivi anti-irritazione di nuova generazione per una pelle idratata e protetta.

Dermatologicamente testato. Testato Nichel, Cromo e Cobalto.

STICK MULTIUSO SPF 50+ – Stick 12ml

Stick solare ad alte prestazioni per viso e corpo, formulato per condizioni estreme: alta quota, freddo, vento e raggi UV intensi. Texture leggera e invisibile, ideale anche per le pelli molto sensibili. Offre una protezione solare molto alta ed è resistente all’acqua. La formula è senza profumo, priva di nano-materiali, microplastiche e metalli pesanti, dermatologicamente testata. Contiene Ectoina, Vitamine C ed E ed estratto di Rosa Alpina per una pelle protetta, luminosa e in salute.

Dermatologicamente testato. Testato Nichel, Cromo e Cobalto.

STICK SOLARE LABBRA SPF 50+ – Stick 5,5 ml

Balsamo labbra in stick ad alta protezione, studiato per affrontare sole, freddo, vento e forti stress ambientali. Texture invisibile, senza profumo, per un comfort totale. Protegge efficacemente dai raggi UV e dall’ozono, è resistente all’acqua e si prende cura delle labbra grazie all’Altitude Defense Complex. Una formula sicura e testata, priva di nano-materiali, microplastiche e metalli pesanti, dermatologicamente testata. Contiene Ectoina, Vitamine C ed E ed estratto di Rosa Alpina per labbra morbide, protette e visibilmente in salute. Dermatologicamente testato. Testato Nichel, Cromo e Cobalto.