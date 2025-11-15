Coin rafforza la sua proposta moda e presenta tre nuove collezioni

Coin accelera sul fronte della moda donna e presenta un’evoluzione del proprio progetto strategico di house brand, con una proposta articolata in tre linee pensate per rispondere a target diversi ma accomunate dagli stessi valori: qualità, stile accessibile e attenzione alle esigenze reali delle donne contemporanee.

Le tre linee, Coin Contemporary, Ajay e Anisette, coprono ambiti diversi del guardaroba femminile e rappresentano l’impegno di Coin nel costruire un’offerta distintiva, completa e in costante evoluzione. Una visione che punta su brand proprietari come leva strategica per consolidare l’identità del department store.

Coin Contemporary, pensata per una donna metropolitana, dinamica e attenta alle tendenze, la linea propone capi d’ispirazione quotidiana, moderni e versatili, in grado di coniugare stile, funzionalità e prezzo accessibile. Giacche strutturate ma sempre femminili, pantaloni ampi coordinati e un’ampia proposta di maglieria – dai gilet ai dolcevita in filati cardati – rappresentano i capi chiave della collezione, insieme a camicie in popeline, bluse boho e denim dalle linee contemporanee. Accanto alle proposte daywear, la linea ha un segmento dedicato all’occasionwear, con abiti, completi eleganti e capispalla dalle linee pulite pensati per eventi e serate speciali. Una collezione aspirazionale ma concreta, costruita intorno a un guardaroba facile da interpretare, che si adatta con disinvoltura alla vita quotidiana.

Ajay, invece, si rivolge invece a una donna sofisticata, matura e raffinata, che predilige capi dal gusto classico ma sempre attuale. La collezione valorizza la femminilità con linee armoniose e vestibilità ben studiate, ponendo al centro la qualità dei materiali e la cura dei dettagli. Le giacche sono pensate per seguire le forme con eleganza, i pantaloni – dalla sigaretta ai modelli ampi ma controllati – garantiscono comfort senza rinunciare allo stile, mentre la maglieria, in filati naturali e dalla mano morbida, racconta un’estetica essenziale e raffinata. Una proposta ideale per una donna che cerca equilibrio tra eleganza e praticità.

Infine, Anisette nasce per offrire una collezione pensata per taglie comode che unisca stile, vestibilità e qualità dei materiali. Dedicata a una donna sicura di sé e consapevole, la linea propone un total look completo e aggiornato, che include capi confortevoli per il quotidiano e proposte più eleganti per occasioni speciali. I tessuti sono morbidi e leggeri, le forme fluide, i dettagli come i punti luce, le lunghezze calibrate e le maniche studiate, mirano a valorizzare ogni silhouette con grazia e femminilità. Dai pantaloni elasticizzati ai cardigan, dalle bluse con fantasie luminose agli abiti da cerimonia, Anisette offre una collezione completa.

A completamento del progetto moda, Coin introduce a partire dalla stagione FW25 un nuovo segmento nell’area accessori: Coin Accessories Premium, una proposta che si distingue per l’elevata qualità dei materiali e il design sofisticato. La collezione nasce con l’intento di unire tradizione e contemporaneità, dando vita a pezzi iconici e versatili, pensati per arricchire ogni look con un tocco di eleganza senza tempo.

Particolarmente rilevante è la linea di borse, cinture e portafogli in vera pelle, realizzati in Italia con pellami pregiati come il camoscio, il lucido spazzolato e il dollaro granato. Questi accessori combinano stile essenziale e cura nei dettagli: le borse si caratterizzano per le linee pulite, l’hardware dorato dalle forme personalizzate e le tracolle regolabili che ne accentuano la funzionalità. Le cinture, coordinate per materiali e tonalità, definiscono la silhouette con discrezione ed eleganza, mentre i portafogli, in particolare nella forma zip around, completano l’offerta con praticità e coerenza stilistica.

Ampio spazio è dedicato anche ai foulard in pura seta, prodotti Made in Italy nei pregiati tessuti di twill e chiffon. Leggeri, luminosi e piacevoli al tatto, sono proposti con stampe che spaziano dai motivi geometrici ispirati all’arte moderna alle fantasie animalier, da tempo protagoniste delle collezioni più attuali.

Completano la proposta gli eleganti cappelli in feltro 100% lana, anch’essi realizzati in Italia. Caldi, strutturati e resistenti, questi accessori sono impreziositi da dettagli gioiello che li rendono perfetti per donare personalità anche ai look più essenziali. A ciò si aggiungono gli accessori in maglieria premium, che comprende prodotti con filati pregiati come 90% lana e 10% cashmere. Morbidi, avvolgenti e raffinati, rappresentano un complemento ideale per la collezione, espressione della costante ricerca di qualità e comfort che caratterizza l’universo Coin.

Con questo progetto a tre voci, la marca rafforza la propria identità di brand inclusivo, accessibile e attento alle evoluzioni del gusto femminile, investendo su collezioni che uniscono estetica, funzione e personalità.