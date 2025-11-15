Nasce Pixi Perfume, tre fragranze con un tocco di glow

Da sempre Pixi celebra la bellezza dei piccoli momenti: quelli che fanno rallentare, respirare e stare bene nella propria pelle. Con Pixi Perfume, il brand fondato da Petra Strand più di 25 anni fa, trasforma quell’idea in una nuova esperienza sensoriale: un invito a ritrovare, attraverso il profumo, frammenti di gioia quotidiana.

“Quando ho creato Pixi, desideravo offrire piccoli momenti di bellezza che ti fanno rallentare, respirare e stare bene nella tua pelle. Il profumo ha questo potere unico: in un respiro può riportarti a un ricordo, illuminarti l’umore, regalarti calma. Con Pixi Perfumes ho voluto racchiudere proprio questo: calore, conforto e gioia da portare con sé, ogni giorno.” – Petra Strand, Founder & Make-up Artis.t

Nasce così una collezione di tre Eau de Parfum: fico, rosa e mimosa, che raccontano le emozioni più autentiche del brand, come capitoli di una stessa storia luminosa. Ogni fragranza è formulata con estratti botanici e ingredienti bilancianti, nel rispetto della filosofia Pixi: prendersi cura del corpo e dello spirito allo stesso tempo. Indossate da sole, esprimono personalità distinte; sovrapposte, si fondono in un racconto olfattivo unico.

Fig rappresenta la casa, la quiete, la sicurezza, in quanto morbido, cremoso, avvolgente. Le note di agrumi, foglia di fico e iris trasmettono calma e serenità, come il comfort di un maglione di cashmere nelle giornate d’autunno.

Rose è il cuore, la cura, la dolcezza del prendersi un momento per sé. Romantico, fresco, senza tempo. La rosa in fiore incontra limone, giglio e gelsomino in un bouquet moderno e rassicurante, che accarezza i sensi e addolcisce la giornata.

Mimosa è la scintilla, la risata, la luce, la promessa di un nuovo inizio. Brillante, solare, gioioso. Le note di foglie verdi, pera, violetta e ambra regalano la sensazione della luce dorata sulla pelle, sinonimo di positività e leggerezza.

Insieme, creano un equilibrio armonioso di emozioni e personalità, da indossare singolarmente o mixare per creare una scia unica.

Pixi Trio

Cofanetto con tutte e tre le fragranze, il modo perfetto per scoprire l’arte del layering e un’idea regalo raffinata per la stagione delle feste.