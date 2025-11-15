Regalare un’emozione da condividere con i gioielli Pandora

Pandora amplia il suo universo di gioielli con nuovi stili perfetti per celebrare le festività e non solo. Ispirata ai sentimenti di connessione, gioia e immaginazione, la campagna “More Than a Gift” (“Molto più di un regalo”) celebra lo stare insieme e il valore di un dono pensato apposta per te. Diretta dal visionario regista e narratore Roman Coppola, con fotografia di Craig McDean e Raymond Meir e una colonna sonora che include l’iconico brano dei Beach Boys “God Only Knows”, la campagna prende vita attraverso uno storytelling emozionale firmato da un team creativo d’eccellenza. Il lancio invita a scambi significativi, fondati su legami personali, riecheggiando il mantra del brand Be Love.

“Questa collezione invita a fermarsi, a sognare e a custodire i ricordi e i momenti che ci plasmano”, affermano A. Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, Senior Vice President Creative Directors di Pandora. “Al centro di questa stagione c’è un sentimento – non solo di celebrazione, ma anche di connessione e riflessione. Abbiamo voluto creare un mondo in cui il tempo rallenta, tutto risplende più dolcemente e ogni creazione diventa un silenzioso promemoria di ciò che conta davvero”.

Riprendendo il tema dell’holiday dreaming, il brand arricchisce la collezione Pandora Moments con nuovi charm a tema lunare, ispirati alla magia del cielo notturno e illuminati dal vetro iridescente con pietra di luna. A simboleggiare legami indissolubili, la collezione Pandora Timeless si amplia con modelli festivi che riprendono il motivo del fiocco, arricchiti da file di pietre taglio cuore scintillanti per un tocco di brillantezza in più, da regalare o regalarsi. In questa stagione, Pandora ci ricorda che i regali migliori nascono dai pensieri pieni d’amore che li hanno ispirati.