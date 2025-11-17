Scrigni di bellezza secondo Laneige

A Natale 2025, Laneige propone una selezione di cofanetti in edizione limitata, pensati per offrire i suoi prodotti più amati in un formato conveniente e ideale per un regalo. Le collezioni includono kit per la cura delle labbra e set completi per la skincare e sono ideali per le pelli da normali a secche, per ogni esigenza.

Bouncy & Firm Mini Skin Treats Minitrattamenti Rimpolpanti e Rassodanti

Il Set Bouncy & Firm Mini Skin Treats riunisce 3 elementi essenziali Bouncy & Firm per una pelle intensamente idratata, rassodata e luminosa: Siero Bouncy & Firm: un siero leggero al collagene e ai peptidi che idrata, leviga e rimpolpa la pelle, mentre la rassoda; Bouncy & Firm Sleeping Mask – Maschera Notte: una maschera da notte che aumenta l’idratazione e la compattezza della pelle durante il sonno, per un incarnato luminoso al risveglio;

Bouncy & Firm Eye Sleeping Mask – Maschera Notte per gli Occhi: una maschera da notte appositamente progettata per il contorno occhi che aiuta a ridurre le occhiaie, rassoda e ravviva il tuo sguardo grazie alla caffeina.

Hydration To Go Set – Set Trattamento Viso Idratante

Questo set contiene 4 elementi essenziali per detergere, idratare e proteggere la pelle ovunque tu sia: Water Bank Gentle Gel Cleanser: questo gel detergente delicato è ideale per pelli da normali a secche. Rimuove efficacemente il trucco proteggendo la barriera cutanea. La sua texture leggera e non irritante lascia la pelle pulita, rinfrescata e piacevole; Cream Skin Cerapeptide Toner: un trattamento 2-in-1 che idrata e rafforza la barriera cutanea, combinando la ricchezza di una crema e la leggerezza di una lozione; Crème Hydratante Water Bank Hyaluronique Bleu: una crema che idrata intensamente, di giorno e di notte e rafforza la barriera cutanea. La sua formula dalla texture leggera e non appiccicosa dona una luminosità naturale e fresca alla pelle; Lip Sleeping Mask: L’iconica maschera da notte che nutre intensamente per labbra morbide e protette.

Midnight Minis Set – Minitrattamenti per Labbra

Il duo ideale per labbra idratate, nutrite e radiose, giorno e notte. Questo kit riunisce due indispensabili per coccolare le labbra durante il giorno e la notte: prova i diversi profumi gourmet del Lip Glowy Balm e del Lip Sleeping Mask per le labbra.

Lip Glowy Balm: balsamo idratante e gloss in un unico prodotto. Idrata, nutre e dona una lucentezza leggera e sottile. Due tonalità golose da provare: Bonbon Ourson, per un tocco dolce e zuccherato, e Mangue, per una brillantezza fruttata e vitaminica.

Lip Sleeping Mask: Maschera da notte nutriente che ammorbidisce e leviga le labbra durante il sonno. Elimina le cellule morte e ti risveglia con labbra morbide e pronte per affrontare la giornata. Prova le diverse tonalità: Dolci Gourmand, Berry o Vaniglia, per un tocco di colore e una cura intensa.

Glowy Lip Minis Set – Mini Balsami Brillanti per Labbra

Il Set Glowy Lip Minis, indispensabile per labbra morbide e luminose tutto il giorno. Questo set esclusivo ti permette di scoprire o (ri)scoprire i Lip Glowy Balm nei sapori più golosi: Myrtille, Vanille, Fruits Rouges e Bonbon Gourmand. Varia i piaceri delle feste con questo set in edizione limitata.

La formula contiene Burro di murumuru: estratto del frutto della palma ricco, contiene acido linoleico che nutre e idrata intensamente; Burro di karité: ricco di acidi grassi, idrata in profondità e previene la disidratazione.

Una pellicola protettiva brillante trattiene l’idratazione e preserva i principi attivi nutrienti per tutto il giorno. La sua texture leggera e non appiccicosa si applica facilmente e si adatta perfettamente alle labbra.

Dream Skin Trio Set – Maschere Notte Viso

Il Set Dream Skin Trio regala alla tua pelle una notte da sogno. Un trio esperto per una pelle intensamente idratata, lenita e luminosa al risveglio. Questo set riunisce 3 trattamenti notturni complementari da utilizzare la sera durante la settimana che agiscono in sinergia per idratare, rinforzare la barriera cutanea e illuminare la pelle. Idrata intensamente e rinforza la barriera cutanea. Lenisce gli arrossamenti e le irritazioni. Rimpolpa e rassoda la pelle per un effetto rimpolpante. Risveglia la luminosità naturale dell’incarnato.