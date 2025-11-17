Design

L’attesa magica dei Calendari dell’Avvento di Maisons du Monde

Di Gabriella Frigerio

Maisons du Monde è il marchio francese di riferimento, ispiratore, accessibile e sostenibile nel mercato europeo dell’arredamento e della decorazione d’interni. Inserito in un percorso di sviluppo sostenibile e responsabile, Maisons du Monde si impegna attivamente in cause sociali a cui tiene particolarmente.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizieMaisons du Monde invita grandi e piccini ad attendere il 25 dicembre con calendari dell’Avvento inediti. Concepiti come veri e propri scrigni di sorprese, trasformano ogni giorno in un momento unico. Più che un semplice rituale, è una parentesi quotidiana ricca di emozioni e scoperte, per far crescere la magia fino al giorno tanto atteso.

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it

