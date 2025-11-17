L’attesa magica dei Calendari dell’Avvento di Maisons du Monde

Maisons du Monde è il marchio francese di riferimento, ispiratore, accessibile e sostenibile nel mercato europeo dell’arredamento e della decorazione d’interni. Inserito in un percorso di sviluppo sostenibile e responsabile, Maisons du Monde si impegna attivamente in cause sociali a cui tiene particolarmente.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Maisons du Monde invita grandi e piccini ad attendere il 25 dicembre con calendari dell’Avvento inediti. Concepiti come veri e propri scrigni di sorprese, trasformano ogni giorno in un momento unico. Più che un semplice rituale, è una parentesi quotidiana ricca di emozioni e scoperte, per far crescere la magia fino al giorno tanto atteso.