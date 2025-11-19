Beauty

La Skincare invernale firmata goovi svela il segreto per una pelle più bella

Di Gabriella Frigerio

Il freddo è ormai arrivato e, con lui, quella sensazione di pelle più secca e fragile che accompagna l’inverno. Le basse temperature, il vento e gli sbalzi termici mettono alla prova anche le epidermidi più resistenti: la pelle perde idratazione, diventa meno elastica e appare spenta, disidratata, più sensibile.

Con i trattamenti adeguati è possibile ripristinare equilibrio, morbidezza e luminosità, restituendo alla pelle tutto il suo comfort anche nelle giornate più fredde. Infatti, scegliere formule che nutrono in profondità e rinforzano la barriera cutanea è il primo passo per affrontare la stagione con una pelle sana e radiosa. Per questo goovi ha pensato a una routine completa e semplice da seguire, studiata per mantenere la pelle morbida, elastica e luminosa anche nei mesi più freddi. Quattro step essenziali, dalla detersione all’idratazione, che lavorano in sinergia per offrire un’azione completa e a 360°.

Cuore di questo rituale è il nuovissimo siero The Skin Supreme: una sinergia di due formule in un unico trattamento, arricchito con un mix di attivi ultra-performanti. Un vero e proprio boost di idratazione e compattezza, per una pelle visibilmente più levigata, luminosa e dall’effetto glass skin.

 FEELING MYSELF MOUSSE DETERGENETE 

Mousse detergente delicata con 98,2% di ingredienti naturali, dalla texture soffice e leggera. Deterge e rimuove trucco e impurità senza alterare l’equilibrio della pelle, lasciandola morbida, fresca e profumata. Arricchita con Acqua di Fiordaliso e di Camomilla dalle proprietà lenitive e idratanti. Adatta anche alle pelli sensibili, non irrita gli occhi, oftalmologicamente e dermatologicamente testata, nickel tested.

THE SKIN SUPREME SIERO VISO DUO ADVANCED

Siero viso anti-age, illuminante e idratante con 98,11% di ingredienti naturali e una doppia formula innovativa che unisce natura e scienza. Garantisce 5 benefici in un solo gesto: idrata, illumina, uniforma, rassoda e riduce le rughe.

Grazie al RENEWAL COMPLEX, combina 5 tipi di acido ialuronicoprebiotico da tè verdepeptide biomimetico della fibrillina e collagene vegano per una pelle più tonica, levigata e luminosa effetto glass skin. Il pack a doppia erogazione mantiene intatte le proprietà degli attivi, che si fondono solo al momento dell’applicazione per massima efficacia.

MY SMOOTH SIDE CREMA VISO ACIDO IALURONICO

Crema viso idratante e levigante con 96% di ingredienti naturali, ideale per una pelle più compatta, tonica e luminosa. Formulata con Acido Ialuronico a tre pesi molecolari per un’idratazione profonda, Ceramide-3 per rafforzare la barriera cutanea ed estratto biofermentato di melograno che migliora l’aspetto di rughe e segni di espressione. Texture fresca e leggera, si assorbe facilmente lasciando la pelle morbida e vellutata.

SMILING EYES CONTRONO OCCHI

Contorno occhi idratante e levigante con 97% di ingredienti naturali, studiato per ridurre e prevenire rughe e segni d’espressione. Formulato con Acido Ialuronico a 3 pesi molecolari per una pelle più tonica ed elastica, esapeptide ad azione anti-age e un fitocomplesso di oli naturali (mandorla, borragine, lino e oliva) che migliora idratazione, compattezza ed elasticitàRegala uno sguardo fresco, disteso e luminoso.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it