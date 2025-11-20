Recarlo presenta la collezione Anniversary More, l’evoluzione del gioiello

Con la sua collezione Anniversary More, Recarlo inaugura un nuovo capitolo nel mondo della gioielleria con diamanti naturali confermando l’evoluzione del brand. Questa collezione incarna la filosofia del warm luxury del brand: un lusso che si fa avvolgente e accessibile, attraverso creazioni versatili e facili da indossare ogni giorno.

Anniversary More esprime il concetto di stack style di Recarlo, offrendo una gamma completa di gioielli che si possono combinare e sovrapporre tra loro, per un look personale e sofisticato. Questo lusso discreto si manifesta in linee essenziali e pulite, che mettono in risalto la bellezza dei diamanti naturali. Al cuore della collezione ci sono le iconiche verette aperte, nate dalla maestria degli orafi della Maison. Si possono indossare da sole, in eleganti sovrapposizioni o abbinate ai solitari di Recarlo. Questi anelli reinventano un classico come la veretta eternelle con un tocco di modernità, grazie a una varietà di tagli di diamanti – rotondi, a cuore, baguette, taper – e alle esclusive nuance d’oro di Recarlo: l’arctic gold, puro e luminoso, e il sunset gold, un oro giallo caldo che ricorda le dune del deserto al tramonto. Il design aperto aggiunge un tocco di originalità, in un equilibrio perfetto tra forma e luce.

La collezione si arricchisce anche di altri “piccoli capolavori di gioielleria”. Bracciali bangle, con le loro linee essenziali e raffinate, si indossano da soli o in composizioni multiple, perfetti per ogni occasione. Collane torque, creazioni scultoree che avvolgono il collo con grazia, aperte sul davanti e impreziosite da diamanti che ne esaltano la luminosità. Hoops aperti, gli orecchini a cerchio in diverse varianti, che permettono di indossare il lusso dei diamanti ogni giorno.

Indossare un gioiello della collezione Anniversary More significa scegliere un accessorio che esprime una sofisticata individualità. Un segno distintivo che unisce l’alta gioielleria alla contemporaneità.