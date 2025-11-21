Il profumo del Natale è nell’aria con Ringana XMAS 2025

Farsi avvolgere in un profumo fruttato e natalizio per una delicata pulizia e cura del corpo e del viso. È tempo di pensieri che profumano con le proposte regalo firmate RINGANA.

FRESH soap mandarine & orange.

L’iconico sapone RINGANA, tagliato a mano e avvolto in un asciugamano di cotone bio, in edizione limitata per le feste: una fragranza natalizia grazie agli oli essenziali di mandarino, arancia e cannella che rilassano e regalano buon umore. Burro di karité, olio di semi di melograno, olio di semi di carota, succo fresco di aloe vera ed estratto di zenzero lasciano la pelle idratata, nutrita e rigenerata.

FRESH bright eyes xmas set

All’interno del set: FRESH eye serum che sfrutta il potere rinfrescante, decongestionante e rassodante del crescione del Brasile, dell’acido ialuronico, della caffeina e dei peptidi naturali. Ad amplificare l’azione del siero e da utilizzare in combinazione, i reusable eye patches, realizzati al 100% in silicone medico e confezionati in una pratica custodia portatile.

FRESH relaxing xmas set

Tutto il necessario per un momento di relax nelle fredde serate invernali.

Insieme a FRESH bath & shower oil zest, un olio rilassante da bagno e doccia con oli essenziali di limone, litsea e foglie di ho, FRESH illuminating enzyme mask a base di frutta (enzimi di papaya, ananas e kiwi), una scented candle west & cedar che sprigiona una fragranza fresca e frizzante di arancia, litsea, bergamotto, citronella e menta piperita, combinata con la calda e terrosa profondità del legno di cedro.

E per affrontare con vitalità le intense giornate che precedono il Natale, RINGANA propone uno shot di pura energia: RINGANA chi punch – Winter Limited Edition che combina melograno, arance rosse e note speziate di cannella e chiodi di garofano. Un concentrato di sostanze vegetali bioattive (zenzero, Vitamina C, estratto di semi di guaranà e una combinazione di carboidrati a base di maltodestrina, destrosio e D-ribosio) ad azione rinvigorente, ideale nelle fredde giornate invernali per ricaricare le batterie.