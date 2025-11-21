L’eleganza del motivo Pavé nella collezione Automne di APM Monaco

La maison monegasca APM Monaco presenta la sua nuova linea Pavé della collezione Automne, una celebrazione dell’eleganza cosmopolita per la stagione autunnale. La collezione si distingue per la sua linea in argento 925 caratterizzata da innovative texture e un motivo a quadri impreziosito da zirconi cubici bianchi.

Indossata anche dall’ambassador italiana Elodie nella nuova campagna, la linea Pavé APM Monaco rappresenta un perfetto equilibrio tra innovazione stilistica ed eleganza senza tempo. L’iconico motivo è ispirato ai Sanpietrini, celebre pavimentazione romana, e conferisce una texture tridimensionale unica ai gioielli, valorizzata dalla brillantezza degli zirconi cubici bianchi strategicamente incastonati.

Questa particolare lavorazione, realizzata interamente a mano negli atelier APM Monaco, crea un gioco di luci e ombre che dona profondità e movimento a ogni pezzo, rendendolo perfetto sia per occasioni formali che per l’uso quotidiano.

APM Monaco offre gioielli alla moda e unisex per uno stile versatile, e la linea Pavé della collezione Automne si inserisce perfettamente in questa filosofia di versatilità, permettendo infinite possibilità di mix & match per creare look personali e distintivi.