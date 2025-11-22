Fashion

L’eccellenza orafa fiorentina di FerriFirenze incontra il design contemporaneo

Di Gabriella Frigerio

FerriFirenze, il “sarto di gioielli”, rinnova la grande tradizione dell’oreficeria fiorentina unendo savoir-faire artigianale, innovazione e stile. Ogni creazione nasce nella suggestiva Villa Corsi Salviati, dimora rinascimentale dove maestri orafi e giovani artigiani lavorano fianco a fianco per trasformare oro 18 carati e diamanti in opere di raffinata bellezza.

Simbolo di un’eleganza autentica e senza tempo, FerriFirenze si distingue per un linguaggio estetico che fonde arte, emozione e identità.

Con le iconiche collezioni VitoBubbles e SpettinatoFerriFirenze definisce il proprio linguaggio estetico, unendo maestria orafa, innovazione e stile senza tempo. I gioielli VITO raccontano il viaggio della vita attraverso linee morbide e curve sinuose. BUBBLES, invece rappresenta la poesia della semplicità che prende forma in delicate sfere che evocano leggerezza e armonia. Una collezione dinamica, spontanea, dal fascino vintage e contemporaneo insieme.

Infine, SPETTINATO evoca l’arte dell’imperfetto che diventa eleganza: petali d’oro bianco, giallo e rosa si intrecciano con diamanti e pietre preziose, celebrando la libertà creativa e la grazia naturale.

FerriFirenze interpreta l’arte orafa come un dialogo tra passato e presente, portando nel mondo un’eccellenza fiorentina che continua a ispirare con la sua bellezza senza tempo.

