Pixi presenta la Holiday Collection 2025

La magia delle feste incontra il glow iconico di Pixi nella Holiday Collection 2025: una selezione di gift set pensata per portare luce, colore e un tocco di skincare radiance sotto ogni albero.

Dai formati mini perfetti da appendere o infilare in una calza, ai cofanetti completi con i best seller del brand, ogni proposta è pensata per regalare momenti di bellezza semplici, efficaci e immediatamente luminosi.

Il packaging dal design festivo, le formule amate da sempre e quella firma “glow” che rende Pixi inconfondibile.

Best of Pixi – Holiday Edition

Il kit Best of Pixi combina prodotti essenziali per la cura della pelle e il trucco, per un look fresco e luminoso ovunque ti trovi. Include mini salviettine detergenti Glow Tonic, Glow Mist in formato da viaggio, On-the-Glow BLUSH Petite, +Hydra LipTreat e un paio di patch monouso BeautifEYE in una pratica bag da portare sempre con te.

On-the-Glow BLUSH Duo – Petite Sizes

Il duo On-the-Glow BLUSH di Pixi include le tonalità Ruby & Juicy in un set pronto per le feste. Tinte solide idratanti per guance e labbra arricchite con ginseng, aloe vera ed estratti di frutta che donano un colore modulabile e trasparente con un finish luminoso.

+Hydra LipTreat Duo

Una novità festiva: Pixi +Hydra LipTreat Duo in Clear & Rosette è disponibile come decoro da collezione. Arricchiti con acido ialuronico, olio di avocado e burro di karité, questi balsami cremosi idratano, ammorbidiscono e aggiungono un tocco di colore natalizio.

Eye Patch Trio

Questo kit contiene il trio di patch che offre un trattamento completo per il contorno occhi. Questo set in edizione limitata contiene i cerotti DetoxifEYE, BeautifEYE e FortifEYE per rinfrescare, fortificare e illuminare gli occhi in un unico pratico pacchetto. Perfetto per i viaggi, come regalo o per prendersi cura di sé.

Tonic Trio Kit

Il kit Tonic Trio contiene i tonici Glow, Rose e Vitamin-C in una confezione festosa. Esfolia delicatamente, lenisce e illumina la tua carnagione per una pelle radiosa e dall’aspetto sano. Perfetto come regalo o da portare in viaggio.

Glow & Hydrate Duo – Petite Sizes

Il Duo Glow & Hydrate porta l’allegria delle feste nella tua routine di cura della pelle. Include i pluripremiati Glow Tonic e Hydration Milky Mist in un pack da collezione, perfetto da regalare o da regalarsi.

La collezione natalizia di Pixi è un invito a celebrare la stagione con leggerezza, cura e tanta luce.