Fashion

L’eleganza naturale del cashmere secondo Gutteridge

Di Gabriella Frigerio

La nuova stagione FW 25–26 di Gutteridge riscopre l’essenzialità delle fibre nobili, proponendo una selezione di capi in 100% cashmere di Mongolia pensati per un’eleganza autentica, morbida e discreta. La maglieria si articola in due silhouette fondamentali: il girocollo e il dolcevita. Due capi chiave che esprimono raffinatezza senza tempo e rappresentano l’ideale punto di partenza per costruire look stratificati, da giorno e da sera. 

Il girocollo, minimale e versatile sia liscio che con texture a treccia, è perfetto sotto giacche destrutturate o blazer formali, ideale per ambienti business casual o weekend cittadini. Il dolcevita, invece, aggiunge una nota sofisticata anche ai look più semplici: indossato con un cappotto sartoriale o sotto un blazer in flanella, si presta perfettamente sia al lavoro che a occasioni informali. 

A completare la proposta, l’iconico cappotto doppiopetto in cashmere: un capospalla che rappresenta il perfetto equilibrio tra struttura e morbidezza. Il suo design classico, reso attuale da linee pulite e costruzione impeccabile, lo rende adatto sia ad abbinamenti formali che a outfit più rilassati con denim o pantaloni in lana. Una collezione che parla di materiali puri, tattilità avvolgente e stile senza tempo. 

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it