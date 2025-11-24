L’eleganza naturale del cashmere secondo Gutteridge

La nuova stagione FW 25–26 di Gutteridge riscopre l’essenzialità delle fibre nobili, proponendo una selezione di capi in 100% cashmere di Mongolia pensati per un’eleganza autentica, morbida e discreta. La maglieria si articola in due silhouette fondamentali: il girocollo e il dolcevita. Due capi chiave che esprimono raffinatezza senza tempo e rappresentano l’ideale punto di partenza per costruire look stratificati, da giorno e da sera.

Il girocollo, minimale e versatile sia liscio che con texture a treccia, è perfetto sotto giacche destrutturate o blazer formali, ideale per ambienti business casual o weekend cittadini. Il dolcevita, invece, aggiunge una nota sofisticata anche ai look più semplici: indossato con un cappotto sartoriale o sotto un blazer in flanella, si presta perfettamente sia al lavoro che a occasioni informali.

A completare la proposta, l’iconico cappotto doppiopetto in cashmere: un capospalla che rappresenta il perfetto equilibrio tra struttura e morbidezza. Il suo design classico, reso attuale da linee pulite e costruzione impeccabile, lo rende adatto sia ad abbinamenti formali che a outfit più rilassati con denim o pantaloni in lana. Una collezione che parla di materiali puri, tattilità avvolgente e stile senza tempo.