MOLO presenta la Skiwear Collection: performance e stile nordico

Dal primo fiocco di neve all’ultima discesa della giornata, la nuova collezione Outerwear Autunno/Inverno 2025 di Molo è pensata per i bambini che amano la vita sulle piste. Progettati per il movimento, il calore e il comfort per tutto il giorno, i capi da sci combinano funzionalità ad alte prestazioni con il DNA di design giocoso di Molo.

Realizzata per stare al passo con ogni curva e ogni salto, la linea tecnica da sci di Molo garantisce una colonna d’acqua di 20.000 mm e una traspirabilità di 20.000 g/m2/24h, garantendo che i bambini rimangano asciutti e comodi, qualunque sia il tempo. All’interno, l’imbottitura 3M™ Thinsulate™, composta principalmente da poliestere riciclato, offre un calore leggero senza ingombro, permettendo la massima libertà di movimento in montagna.

Quest’anno, la maggior parte dei modelli – e tutti i capi del gruppo Superior Performance – è realizzata con materiali riciclati certificati GRS. Il Global Recycle Standard (GRS) è una certificazione internazionale volontaria che promuove l’uso di materiali riciclati, riducendo o eliminando l’impatto ambientale causato dalla loro produzione. Questo standard completo richiede una verifica da parte di terzi lungo l’intera catena di fornitura, assicurando che i prodotti Molo con contenuto riciclato soddisfino rigorosi criteri ambientali, chimici e di responsabilità sociale.

Dalle piste innevate ai momenti di gioco après-ski, l’outerwear da sci di Molo mantiene i bambini al caldo, asciutti e pronti per ogni avventura che l’inverno porta con sé.