BioNike celebra la magia del Natale all’insegna del bellessere

Per il Natale 2025, BioNike celebra l’essenziale e il valore delle cose destinate a durare nel tempo: un invito a riscoprire la preziosità dei materiali naturali, l’armonia delle forme autentiche e la magia racchiusa nelle piccole imperfezioni che rendono ogni cosa unica.
Due ispirazioni materiche guidano la creatività di quest’anno: il marmo, simbolo di solidità, purezza e luminosità, e il kintsugi, antica arte giapponese che insegna a trasformare le “crepe” in dettagli d’oro, esaltando la bellezza dell’imperfezione e della rinascita. E’ con questa veste che BioNike presenta il nuovo Calendario dell’Avvento accompagnandoci verso le feste con un rituale di bellezza quotidiana.
Dodici giorni per trasformare l’attesa in un momento unico, con una selezione di prodotti iconici skincare, make-up e haircare. Un percorso che celebra la qualità e l’attenzione che da sempre contraddistinguono l’expertise dermatologica BioNike.