BioNike celebra la magia del Natale all’insegna del bellessere

Di Gabriella Frigerio

Per il Natale 2025, BioNike celebra l’essenziale e il valore delle cose destinate a durare nel tempo: un invito a riscoprire la preziosità dei materiali naturali, l’armonia delle forme autentiche e la magia racchiusa nelle piccole imperfezioni che rendono ogni cosa unica.

Due ispirazioni materiche guidano la creatività di quest’anno: il marmo, simbolo di solidità, purezza e luminosità, e il kintsugi, antica arte giapponese che insegna a trasformare le “crepe” in dettagli d’oro, esaltando la bellezza dell’imperfezione e della rinascita. E’ con questa veste che BioNike presenta il nuovo Calendario dell’Avvento accompagnandoci verso le feste con un rituale di bellezza quotidiana.

Dodici giorni per trasformare l’attesa in un momento unico, con una selezione di prodotti iconici skincaremake-up e haircare. Un percorso che celebra la qualità e l’attenzione che da sempre contraddistinguono l’expertise dermatologica BioNike. 

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it