Dall’expertise di GOOP beauty by Beautyaholic’s, la nuova frontiera dell’idratazione

Arriva in Italia l’ultima novità di GOOP Beauty di Beautyaholic’s, e si chiama Exosome Hydration Therapy Serum. Si tratta di un siero che sfrutta la tecnologia a esosomi per garantire la massima idratazione, protezione della barriera cutanea, restituendo così alla pelle la sua naturale forza e luminosità.

Exosome Hydration Therapy Serum è stato sviluppato con una formula a base di oltre 3 milioni di esosomi di foglia di cica per flacone.Una formula high-tech di nuova generazione che combina un complesso di ingredienti ad alte prestazioni scelti con cura:

Esosomi di foglia di cica (Centella asiatica): rafforzano la barriera cutanea e favoriscono la rigenerazione grazie all’azione mirata di proteine e lipidi bioattivi.

Acido ialuronico e acido poliglutammico: agiscono in sinergia per attrarre e trattenere l’idratazione negli strati più profondi.

Estratti di fungo della neve e alga rossa (Red Sea Moss): formano un film protettivo sulla pelle, contrastando la perdita d’acqua transepidermica e difendendo dai fattori esterni che accelerano l’invecchiamento cutaneo.

N-acetilglucosamina: stimola la naturale produzione di acido ialuronico e contribuisce a uniformare l’incarnato riducendo la visibilità delle discromie.

La texture in gel regala un’immediata sensazione di freschezza e comfort, offrendo un boost di idratazione immediato e duraturo che lascia la pelle morbida, rimpolpata e luminosa. Senza profumo, adatta anche alle pelli sensibili, Vegan-friendly. E’ consigliabile applicare una o due gocce su viso e collo, mattina e sera, prima della crema idratante.