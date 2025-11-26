Black Lion, un orologio gioiello Spring Drive firmato Grand Seiko

Il Micro Artist Studio svela il suo sesto esclusivo orologio gioiello con 8 giorni di riserva di carica, il Grand Seiko SBGD223. Fondato nel 2000, il Micro Artist Studio ha l’obiettivo di scoprire, esaminare e padroneggiare le tecnologie e le competenze tramandate nel tempo nell’arte orologiera, per dar vita a segnatempo di straordinaria maestria, espressione dell’eccellenza orologiera giapponese. Dal 2020, questo studio d’élite ha realizzato creazioni di gioielleria estremamente limitate ed esclusive, equipaggiate con il calibro 9R01 Spring Drive 8 Days.

Questo nuovo capolavoro presenta 649 diamanti e 26 spinelli neri, selezionati con cura e sapientemente incastonati per evocare la bellezza di un leone, da sempre simbolo di Grand Seiko, mentre emerge dal buio. La cassa è prima realizzata in Platino 950 mediante un processo di lavorazione a freddo, quindi rifinita con la tecnica Zaratsu per ottenere una superficie impeccabile e una lucidatura a specchio. Successivamente, viene affidata a esperti artigiani che con grande maestria incastonano le pietre preziose.

In questo segnatempo, oltre al quadrante, alla lunetta, alle anse e alla corona, anche le molteplici sfaccettature della cassa sono decorate con diamanti. In totale, questa straordinaria creazione in gioielleria è impreziosita da 8,037 carati di diamanti.

Sul quadrante, il motivo centrale richiama la maestosità della criniera del leone, mentre gli spinelli neri, incastonati con assoluta precisione, fungono da indici delle ore, garantendo una leggibilità ottimale dell’ora.

Il segnatempo è alimentato dal calibro Spring Drive 9R01, con una riserva di carica di 8 giorni, esclusivamente progettato, realizzato e assemblato dal team d’élite del Micro Artist Studio. Il calibro incorpora tre bariletti disposti in sequenza per assicurare una riserva di carica prolungata.

Il calibro 9R01 è concepito come una mappa della sua regione natale, con la raffinata finitura a mano del ponte monoblocco che richiama l’immagine del Monte Fuji, dietro il quale l’alba è simboleggiata dalla ruota di scorrimento dello Spring Drive. I fori, i rubini e le viti rievocano le luci della valle, mentre l’indicatore della riserva di carica richiama il Lago Suwa, nelle vicinanze del Micro Artist Studio.

Firma esclusiva dei movimenti Spring Drive, la lancetta dei secondi scivola dolcemente e silenziosamente sul quadrante, dando vita a questo magnifico orologio.

Il Grand Seiko SBGD223, in edizione limitata di 8 esemplari, è disponibile esclusivamente presso le boutique Grand Seiko.