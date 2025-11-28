TOSCA BLU firma il Natale con un duo fashion, le IT bag e sneakers gioiello

Per questo Natale, TOSCA BLU presenta una novità assoluta: per la prima volta il brand lancia una capsule coordinata che abbina borsa e sneakers in un perfetto equilibrio di stile e contemporaneità. Nasce così la Sweet Bag Collection, un progetto esclusivo che celebra la femminilità moderna e la magia delle feste attraverso una proposta coordinata, femminile e versatile, dove ogni dettaglio racconta l’eleganza distintiva del marchio.

La Sweet Bag Collection unisce stile e un’anima contemporanea, impreziosito dagli stessi decori e materiali delle calzature, per una visione coerente e sofisticata del look. Le IT bags in pelle, dalle forme compatte e impreziosite da catene metalliche e dettagli luminosi, riprendono le finiture delle sneakers gioiello abbinate, creando un dialogo estetico tra accessorio e calzatura.

Le sneakers si distinguono per lavorazioni innovative come spoiler effetto metallo, fondi sportivi con stelle alveolari bicolore e suole a cassetta, offrendo comfort e stile senza compromessi. Le tomaie si illuminano di micro strass, perle e ricami luminosi che disegnano farfalle, fiori e piccoli cuori, espressione di una femminilità delicata ma decisa, mentre le nuance pastello dall’effetto perlato donano luce e raffinatezza ad ogni passo.

Con la Sweet Bag Collection, TOSCA BLU firma una proposta ampia e trasversale, dove design, comfort e femminilità si incontrano per dar vita a un look completo e coerente, capace di accompagnare la donna in ogni momento della giornata. Un invito a vivere la magia delle feste con stile, riscoprendo il piacere di brillare con eleganza contemporanea — dal giorno alla sera, sempre con l’inconfondibile tocco TOSCA BLU.