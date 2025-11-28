Beauty

Il potere della Pappa Reale per rivitalizzare i capelli e il cuoio cappelluto da Apivita

Di Gabriella Frigerio

APIVITA, il brand dermocosmetico naturale nato dalle api e plasmato dalla scienza, rivoluziona i trattamenti rivitalizzanti per i capelli e per il cuoio capelluto con la nuova linea ROYAL JELLY ELIXIR. Questa collezione altamente efficace e sofisticata dona ai capelli forza, lucentezza e vitalità, grazie a due tipologie esclusive e brevettate di Pappa Reale e agli Aminoacidi Naturali della Seta.

La linea è composta da:

  • Shampoo Rivitalizzante 250ml deterge delicatamente la cute e i capelli, ripristinando forza, vitalità e lucentezza.
  • Maschera Balsamo Rimpolpante 150ml può essere utilizzata sia come balsamo che come maschera intensiva, a seconda del tempo di posa. Applicata dalla radice alle punte, nutre profondamente i capelli e il cuoio capelluto, aumenta la densità e lascia i capelli più corposi, elastici e morbidi come la seta.
  • Siero Cuoio Capelluto Rivitalizzante e Densificante 50ml aumenta la densità dei capelli e rafforza le radici per capelli visibilmente più corposi, più forti e dall’aspetto più sano. Non unge e si assorbe rapidamente. 

Con questa nuova linea, per la prima volta in assoluto, APIVITA applica l’expertise decennale sulla Pappa Reale alla cura dei capelli e del cuoio capelluto. ROYAL JELLY ELIXIR  è una collezione rivitalizzante che rafforza i capelli dalla radice alle punte, aumenta densità e lucentezza e allo stesso tempo avvolge ogni ciocca con un velo setoso protettivo e sublimante.

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it