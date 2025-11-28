Il potere della Pappa Reale per rivitalizzare i capelli e il cuoio cappelluto da Apivita

APIVITA, il brand dermocosmetico naturale nato dalle api e plasmato dalla scienza, rivoluziona i trattamenti rivitalizzanti per i capelli e per il cuoio capelluto con la nuova linea ROYAL JELLY ELIXIR. Questa collezione altamente efficace e sofisticata dona ai capelli forza, lucentezza e vitalità, grazie a due tipologie esclusive e brevettate di Pappa Reale e agli Aminoacidi Naturali della Seta.

La linea è composta da:

deterge delicatamente la cute e i capelli, ripristinando forza, vitalità e lucentezza. Maschera Balsamo Rimpolpante 150ml può essere utilizzata sia come balsamo che come maschera intensiva, a seconda del tempo di posa. Applicata dalla radice alle punte, nutre profondamente i capelli e il cuoio capelluto, aumenta la densità e lascia i capelli più corposi, elastici e morbidi come la seta.

Con questa nuova linea, per la prima volta in assoluto, APIVITA applica l’expertise decennale sulla Pappa Reale alla cura dei capelli e del cuoio capelluto. ROYAL JELLY ELIXIR è una collezione rivitalizzante che rafforza i capelli dalla radice alle punte, aumenta densità e lucentezza e allo stesso tempo avvolge ogni ciocca con un velo setoso protettivo e sublimante.