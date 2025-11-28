Celebrare la bellezza con la collezione make up Holiday 2025 by CHANEL

Per le festività di fine anno 2025, lo Studio di Creazione Maquillage di CHANEL insieme a Cécile Paravina di COMÈTES COLLECTIVE, celebrano la bellezza con la collezione make up HOLIDAY 2025, una collezione che racconta la storia di un anno che volge al termine pronto a rinascere ancora più splendente. Simboli iconici della galassia CHANEL, i cinque talismani cari a Mademoiselle gravitano nell’universo esclusivo. Il leone, la cometa, la camelia, le spighe di grano e le perle si svelano in nuance scintillanti, infondendo un potere misterioso. Il colorito, gli occhi e le labbra si vestono di riflessi magnetici per celebrare la fine dell’anno, fino alle prime luci dell’alba.
UNA COSTELLAZIONE DI LUCE
Ispirato allo splendore delle stelle, il duo di blush e illuminante LES SIGNES DE CHANEL veste il colorito con riflessi delicati dal finish satinato. Rose Lumière esplora le tonalità luminose di un rosa tenue con accenti blu abbinate a un illuminante bianco perla rosato, mentre Pêche Lumière rivela sfumature arancio tenue esaltate da un illuminante bianco perla dorato. Creazioni esclusive, queste due palette sono decorate con i 5 simboli della Maison, che evocano una costellazione.
SGUARDO RIVOLTO ALLE STELLE
Omaggio ai colori enigmatici della notte, l’iconica palette occhi si declina in una creazione esclusiva, LES 4 OMBRES Nuit Astrale, che rivela un’armonia di nuance siderali
ispirate al cosmo, impreziosita dai 5 simboli “astrali” CHANEL. Le nuance grigio azzurro opaco, viola argento profondo madreperlato e lavanda satinato sono esaltate dalla luminosità di un illuminante blu madreperlato. Lo sguardo si illumina e si intensifica con tonalità avvolgenti, da mixare e sovrapporre ogni volta che lo si desidera.
Lo sguardo osa poi contrasti brillanti. Come la scia di una stella cadente le due nuove tonalità di LE LINER DE CHANEL, Flamboyant e Écarlate, invitano a vestire la rima delle ciglia di arancione o rosso metallizzato. L’esplorazione dei colori stellari prosegue con il mascara NOIR ALLURE, che definisce lo sguardo con una delicata sfumatura di grigio blu scuro.
ROSSO METEORITE
Per vestire le labbra di riflessi scintillanti, ROUGE ALLURE VELVET si reinventa in un’edizione limitata. Il rossetto dal finish opaco luminoso e dalla texture seconda pelle ultraconfortevole, è racchiuso nell’iconico pack impreziosito da una doppia C luminosa. Questo riflesso splendente custodisce due nuance emblematiche: Abstrait, un rosa
antico intenso, e Rouge Vie, un rosso chiaro. Per un risultato make up madreperlato sulle labbra, ROUGE ALLURE LAQUE si declina in due nuance: Incandescent, un rosso-blu magenta rosato dai toni vulcanici, ispirato alle scie ardenti dei meteoriti, mentre il viola porpora elettrico di Nébuleuse richiama le nuance ipnotiche del cosmo.
FUOCO E GHIACCIO SULLA PUNTA DELLE DITA
Nell’immensità del cosmo, il metallo fuso rivela i suoi colori vividi e scintillanti. Le nuove nuance metallizzate di LE VERNIS illuminano le unghie di una tonalità blu ardesia con Cosmique e di una tonalità arancio metallizzato con Alchimiste.