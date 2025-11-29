La Mer potenzia Miracle Broth con una nuova ricerca sulla bioenergetica

Da sempre sinonimo di energia vitale per la pelle, La Mer continua a esplorare con dedizione l’efficacia bioenergetica del suo leggendario Miracle Broth – dal mare alla pelle. Forte di oltre cinquant’anni di innovazione scientifica, il marchio rinnova e potenzia il proprio impegno nella ricerca bioenergetica, approfondendo lo studio dell’intero ecosistema di energia cellulare, delle sue interazioni e dei meccanismi che rendono Miracle Broth™ così straordinariamente efficace nel rafforzare e rigenerare la pelle. La nuova Piattaforma di Ricerca in Bioenergetica nasce in continuità con la Healthy Aging Fellowship triennale recentemente avviata con il Salk Institute. Questa iniziativa scientifica di ampia portata segna un nuovo capitolo nella lunga esplorazione di La Mer sull’energia che alimenta il rinnovamento cutaneo. La ricerca coinvolge ogni fase dello sviluppo di Miracle Broth™ – dall’origine oceanica dei suoi ingredienti fino al suo profondo impatto sulla vitalità e la resilienza della pelle.

Dal 2023, gli scienziati di La Mer sono impegnati in uno studio pluriennale sul potere rigenerativo del Giant Sea Kelp di La Mer, raccolta in esclusiva nelle acque incontaminate al largo dell’Isola di Vancouver. Nella prima fase di questa ricerca, il marchio ha rivelato scoperte rivoluzionarie sulle caratteristiche uniche del microbioma del kelp e sul suo impatto diretto su Miracle Broth™. Lo studio di La Mer dimostra che la particolare rete microbica e la struttura di questa pianta marina, proprie di quest’area, rappresentano la chiave nella generazione di nutrienti benefici per la pelle. Questo ecosistema vitale favorisce un sistema organico simbiotico in cui il kelp e il suo microbioma auto-generano attivamente nutrienti e bioattivi naturali – tra cui vitamine C, A, E e K. Il risultato è un kelp eccezionalmente ricco di proprietà rinnovative per la pelle, potenziato già prima dell’inizio del processo di biofermentazione che dà vita al leggendario Miracle Broth™.

Partendo dalla pubblicazione scientifica peer-reviewed del 2023, La Mer ha avviato nuovi studi in vitro per misurare gli effetti positivi di Miracle Broth™ sull’attività bioenergetica della pelle. I risultati di questa ricerca dimostrano che Miracle Broth™ aumenta l’energia cutanea, agendo sul potenziale intrinseco della pelle per ottimizzarne la naturale capacità di riparazione e rigenerazione, restituendo un aspetto visibilmente più giovane.

In particolare, lo studio evidenzia come Miracle Broth™ contribuisca a prevenire i danni e l’invecchiamento della naturale fonte di energia della pelle, ripristinandone al contempo il potenziale energetico. Ulteriori dati mostrano che Miracle Broth™ favorisce il rinnovo dell’energia giovanile della pelle, stimolando i naturali meccanismi energetici cutanei e promuovendo il flusso di energia della pelle durante il giorno e la notte. Questi progressi nella scienza bioenergetica prendono vita grazie al Miracle Broth™, linfa vitale esclusiva che scorre in ogni formula La Mer.