Tatcha presenta The Camellia Cleansing Oil

Sull’isola giapponese di Oshima, le donne che raccoglievano le camelie erano note per la loro pelle luminosa e i capelli splendenti. Il loro segreto di bellezza risiedeva nei semi di questa pianta che fiorisce in inverno, ricchi di sostanze nutrienti e di un olio prezioso amato da secoli in Giappone: l’olio di camelia.

Al cuore della formula del Camellia Cleansing Oil di Tatcha si trova proprio questo ingrediente straordinario, più ricco di acido oleico dell’olio d’oliva e apprezzato per le sue proprietà idratanti, emollienti e antiossidanti. La sua texture leggera rimuove delicatamente impurità e make-up, lasciando la pelle morbida, elastica e naturalmente radiosa.

L’altro ingrediente fondamentale è il complesso Hadasei-3, a base di riso doppiamente fermentato, tè verde e alghe ispirato alla dieta tradizionale giapponese, una delle più nutrienti al mondo. Ricco di aminoacidi e AHA naturali, aiuta a rinnovare la superficie cutanea e a mantenere un’idratazione ottimale, donando alla pelle un aspetto fresco e vitale.

Bastano una o due erogazioni di questo olio lussuoso per trasformare la detersione in un momento di pura cura di sé: a contatto con l’acqua, la formula si emulsiona in un fluido lattiginoso che si risciacqua facilmente, lasciando la pelle setosa, pulita e luminosa come la seta.

Questo olio è un detergente e struccante idratante 2 in 1 formulato con olio di camelia per nutrire la pelle ed eliminare delicatamente sebo e trucco waterproof per una pelle pura e setosa, purificando la pelle in un solo step. Formulato senza oli minerali, questo detergente, è ideale per tutti i tipi di pelle, inclusa quella secca, grassa, sensibile, a tendenza acneica e mista.