Vacanze invernali a Eirl Dolomites Retreat Sappada

Con l’arrivo dell’inverno Eirl Dolomites Retreat Sappada riaprirà le porte ai suoi ospiti, e dal 5 dicembre torna con una ricca proposta di attività outdoor pensate per offrire un’esperienza autentica e immersiva nel bel mezzo della natura. Situato in un contesto unico, tra le vette delle Alpi Carniche e delle Dolomiti Pesarine, il glamping rappresenta un rifugio autentico e sostenibile dove riscoprire un legame profondo con la natura e vivere la montagna in modo attivo ma consapevole. Ideale per famiglie, coppie, gruppi di amici e viaggiatori solitari, il retreat propone un soggiorno all’insegna del benessere, del silenzio e dell’avventura.

Durante la stagione invernale, il retreat propone un ampio ventaglio di esperienze outdoor che valorizzano le risorse naturali del territorio, rispettandone i ritmi e l’essenza. Tra le esperienze più amate, spiccano le passeggiate e ciaspolate lungo i sentieri di neve battuta che circondano la struttura, ideali per chi cerca un contatto diretto con la natura, nel silenzio ovattato del bosco. I percorsi si sviluppano in un’area suggestiva dominata dagli ontani, alberi simbolo che danno il nome al retreat. Per gli amanti delle esperienze suggestive e romantiche, ogni giovedì sera – a esclusione delle settimane festive – viene organizzata una fiaccolata notturna, una passeggiata lungo un sentiero innevato, illuminato dalla luce delle fiaccole, che si conclude con un falò all’aperto davanti all’Alp Stube, scaldati dal fuoco e dal vin brulé.

Novità della stagione 2025-2026 per gli appassionati di sport invernali è l’introduzione di un collegamento con la Ski Area Zoncolan, raggiungibile in circa 40 minuti di navetta dal glamping. Disponibile per tutto l’inverno, al di fuori del periodo natalizio, una possibilità in più per chi desidera ampliare il proprio raggio di attività senza rinunciare al comfort del soggiorno da Eirl Dolomites Retreat Sappada. Inoltre, è disponibile il servizio navetta giornaliero verso il Comprensorio Sciistico di Sappada, che offre piste adatte a ogni livello di esperienza, dagli sciatori più esperti ai principianti. Questi ultimi possono inoltre prenotare lezioni private con maestri qualificati, per muovere i primi passi sulla neve in totale sicurezza.

A Sappada non mancano le piste da sci di fondo, anelli dedicati come quello di Cima Sappada e lo Stadio del Fondo, con percorsi che attraversano anche il campeggio e servizi dedicati all’insegnamento. Un contesto d’eccellenza quello sappadino, che ha dato vita a numerosi campioni olimpionici di biathlon e sci di fondo, rendendo queste piste non solo un luogo di allenamento e svago, ma anche un simbolo della tradizione sportiva locale. Infine, per gli avventurieri più esperti e amanti dell’adrenalina, l’area di Sappada offre numerose cascate di ghiaccio perfette per l’arrampicata su ghiaccio, una disciplina affascinante e sempre più praticata, che trova qui uno dei suoi scenari ideali.

Anche nella stagione più fredda, Eirl Dolomites Retreat Sappada rimane fedele ai suoi ideali e alla sua filosofia: offrire un’esperienza di soggiorno intima, consapevole e rispettosa del territorio, durante la quale poter rallentare, respirare e vivere la montagna con profondità e coscienza.