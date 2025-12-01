La capsule collection Marika di Amelie racconta un giardino incantato

MARIKA di Amelie è molto più di una semplice capsule collection: è una storia di emozioni, di ispirazioni e di riflessioni nate nel cuore di un giardino immaginario, un French Garden sospeso tra colori vividi e profumi intensi. È qui che Amelie ha immaginato una donna speciale, che vive la propria quotidianità come un atto di cura e attenzione verso sé stessa e ciò che la circonda.

Il cuore pulsante della capsule MARIKA nasce da un elemento insolito e affascinante: il lampone artico, conosciuto come Marika. Il suo fiore rosso scuro, intenso e profondo, ha guidato la ricerca cromatica e ha dato forma all’anima della collezione: questo fiore è diventato metafora perfetta di una femminilità che unisce delicatezza e forza, leggerezza e radicamento, natura e immaginazione.

La proposta stilistica si distingue per le sue silhouette morbide e femminili, pensate per valorizzare il movimento e garantire comfort senza rinunciare all’eleganza: linee fluide e tagli curati caratterizzano bluse, pantaloni palazzo e abiti lunghi, con la linea a trapezio che ricorre come filo conduttore, donando armonia e leggerezza. Nel dettaglio, la capsule include pantaloni palazzo con stampa French Garden ed elastico in vita, pantaloni palazzo in raso di viscosa stretch tinta unita con cuciture frontali che richiamano il tailoring, bluse con scollature polo o rotonde arricchite da ruches e spacchetti laterali, camicie con stampa delicata e bottoncini tono su tono, abiti lunghi in raso elasticizzato con cinture abbinate e t-shirt boxy in raso stampato.

Ogni capo è realizzato con una cura sartoriale evidente: cuciture pulite, rifiniture precise, elastici strategici per una vestibilità adattabile, ruches leggere e dettagli studiati come colletti alla francese e spacchetti calibrati. Questi elementi si combinano per creare un equilibrio perfetto tra raffinatezza e semplicità. Tutti i capi sono realizzati in raso elasticizzato di viscosa ed Ecovero™, una fibra naturale prodotta da Lenzing con attenzione alla sostenibilità ambientale: deriva da foreste gestite in modo responsabile, con tecniche di potatura selettiva che preservano la biodiversità e riducono l’impatto ambientale. Questo tessuto elegante e fluido valorizza la silhouette senza costringerla, offrendo una sensazione di leggerezza e comfort in ogni movimento.

Una capsule collection che parla di cura, di autenticità e di rispetto: verso la natura, verso chi la indossa e verso un modo di concepire la moda più consapevole e duratura.