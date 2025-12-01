I nuovi FRESH Lip Balm firmati Ringana

La Maison di cosmetica RINGANA privilegia qualità e performance. Crea soluzioni multifunzionali e ibride che coniugano efficacia e semplicità e che rispondono a uno stile di vita consapevole. La natura incontra l’alta tecnologia e ancora una volta, con questo pensiero, presenta i nuovi FRESH lip balm: make-up e skincare al contempo.

FRESH lip balm classic | 10ml

Trattamento senza tempo per labbra morbide e levigate

Apporta idratazione intensa, ripara le piccole screpolature e leviga le linee sottili. All’interno della formula, Acido ialuronico, peptidi, squalano, ceramidi, burro di Cupuaçu e resveratrolo nutrono in profondità, rinforzano la barriera e proteggono dagli agenti esterni.

FRESH lip balm plump | 10ml

Labbra rimpolpate e splendenti in un solo gesto

Formula rimpolpante che stimola la microcircolazione cutanea, supporta la sintesi di collagene e acido ialuronico e conferisce un effetto volumizzante immediato. Un mix composto da 6 peptidi, complesso plumping e burri vegetali di mango, karité e Cupuaçu assicura idratazione intensa, leviga le linee sottili e dona alle labbra un aspetto morbido e naturalmente voluminoso.

FRESH tinted balm lip & cheek rosewood | 10ml

Balsamo labbra & blush 2in1

Si scioglie delicatamente su labbra e guance, donando un tocco di colore, un immediato effetto glow e idratazione intensa. Un complesso di ceramidi, insieme a oli di jojoba, baobab e fico d’India, astaxantina e bisabololo nutre la pelle, la difende dai radicali liberi e dona un aspetto fresco e sano.