Lasciarsi guidare dai simboli CHANEL per trovare il regalo perfetto

Il leone, la cometa, la camelia, la spiga di grano e le perle si reinventano sotto un cielo stellato. Questo inverno, questi 5 simboli emblematici di CHANEL svelano i loro poteri per aiutarea trovare il regalo perfetto. Uno ad uno, illuminano una costellazione di fragranze iconiche. Regali incantati, sotto i segni della potenza, della chance, dell’armonia, della prosperità o della luminosità.

Qualche esempio?

N°5 L’Huile Or Blanc illumina e profuma la pelle con le note sensuali del bouquet fiorito astratto di N°5. Il suo flacone, dalla semplicità radicale, racchiude frammenti madreperlati dalle nuance dell’oro bianco per sublimare la pelle. N°5 L’Huile Or Blanc si applica generosamente sul corpo per avvolgerlo in un’idratazione persistente e prolungare le note della fragranza. Quest’olio ricco e scintillante offre alla pelle una sensazione di confort, la illumina e la profuma delicatamente. Disponibile nel formato da 250 ml, in edizione limitata.

Coco Mademoiselle Huile Nacreé risveglia i sensi, illumina la pelle e la profuma con le note fresche e ambrate della fragranza. Il flacone in vetro rivela la luminosità iridescente delle madreperle. Quest’olio scintillante dalla consistenza voluttuosa si applica generosamente sulla pelle, avvolgendola con la morbidezza di un velo satinato e la firma sensuale di Coco Mademoiselle: le note vivaci dell’arancia, l’accordo femminile del gelsomino e della rosa, l’eleganza delle note di patchouli. Disponibile nel formato da 250 ml, in edizione limitata.

N°5 Eau de Parfum, una fragranza fiorita astratta, COCO MADEMOISELLE Eau de Parfum, un ambrato boschivo, e CHANCE EAU SPLENDIDE Eau de Parfum, un fruttato-floreale magnetico, sono custoditi in una confezione bianca madreperlata dai riflessi dorati e argentati.

BLEU DE CHANEL Eau de Parfum, un aromatico-boschivo, e ALLURE HOMME SPORT Eau de Toilette, una fragranza fresca e boschiva, sono racchiusi in una confezione blu profondo dai riflessi dorati e argentati.