Guerlain presenta il nuovo libro Guerlain, Visionary since 1828

Il nuovo libro Guerlain, Visionary since 1828 pubblicato da Assouline e scritto da Antigone Schilling, è una straordinaria opera editoriale che celebra la storia e l’heritage di Maison Guerlain. Da quasi due secoli Guerlain incanta generazioni con un audace mix di tradizione e innovazione. Pioniera nel settore della cosmesi di lusso, la Maison ha introdotto il primo rossetto in stick, ha ridefinito l’arte dell’eyeliner con il kohl, ha creato il primo siero e ha reso distintivo il colorito healthy glow con l’iconica poudre bronzante Terracotta. Le sue fragranze – Shalimar, Jicky e La Petite Robe Noire – non hanno semplicemente seguito le tendenze, ma le hanno create.

Guerlain, Visionary since 1828 propone un affascinante percorso visivo, arricchito da schizzi e illustrazioni che hanno segnato le iconiche campagne pubblicitarie del XIX e XX secolo, insieme a collaborazioni contemporanee con artisti e creativi.

Antigone Schilling, giornalista di moda e scrittrice francese che firma il testo del libro, svela lo spirito creativo e l’eleganza che contraddistingue Guerlain. Dalle corti imperiali alle passerelle contemporanee, questa è la storia di una Maison che non ha mai smesso di reinventare la bellezza.