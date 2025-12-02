Maison CHANEL apre una nuova Fragrance and Beauty Boutique a Bologna

CHANEL ha annunciato l’apertura di una nuova Fragrance and Beauty Boutique a Bologna, nella prestigiosa cornice di Galleria Cavour, all’interno di uno dei Palazzi più antichi e significativi della città. Un nuovo spazio dove innovazione, esclusività e design si fondono per offrire un’esperienza immersiva CHANEL.

La Boutique, articolata su due piani, reinterpreta in chiave contemporanea i codici iconici CHANEL, attraverso un’estetica raffinata dominata dai toni distintivi del bianco, del nero e dell’oro. Il design essenziale, valorizzato da materiali innovativi e sostenibili, regala un’esperienza visiva e sensoriale unica.

Per la prima volta in Italia, la Boutique CHANEL presenta una cabina dedicata al trattamento viso, simbolo di eccellenza nel mondo della skincare e del benessere.

Situata al piano -1 della Boutique, l’esclusiva CABINA CHANEL è concepita come uno scrigno prezioso di bellezza e rigenerazione. Un ambiente raccolto e sofisticato, pensato per offrire un rituale di cura su misura: LES SOINS DE CHANEL, un trattamento personalizzato che abbina i prodotti CHANEL skincare a un esclusivo massaggio viso e décolleté con una gestualità precisa e profonda, studiata per rivitalizzare la pelle, sciogliere le tensioni e valorizzare la bellezza naturale. Una vera e propria arte tattile. Ogni cliente viene accolta in una lounge riservata, e accompagnata nell’intimità della cabina, dove inizia un rituale pensato per risvegliare i sensi e rigenerare la pelle. Affidandosi alle mani esperte dei beauty therapist CHANEL, potrà vivere un momento di autentico benessere.

Il trattamento, si articola in tre rituali:

Le Soin Sublime – 90 min

Linea Skincare SUBLIMAGE – Un trattamento tonificante d’eccezione che agisce sull’aspetto di tutti i parametri di giovinezza della pelle per raggiungere maggior idratazione, comfort, contrastare le rughe, migliorare la struttura della pelle, uniformità, forza e luminosità.

Le Soin Fermeté – 60 min

Linea Skincare LE LIFT – Un trattamento intensamente levigante studiato per ridefinire i contorni del viso e ripristinare il triangolo della giovinezza.

Le Soin Revitalisant – 60 min

Linea Skincare N°1 DE CHANEL – Un trattamento altamente rivitalizzante, per prevenire e correggere la comparsa dei 5 segni dell’invecchiamento. Leviga la pelle, affina i pori, rinnova la luminosità e restituisce elasticità e confort.

All’interno della Boutique, ogni visita si trasforma in un viaggio personalizzato nel mondo CHANEL Beauty, grazie alla guida esperta dei Beauty Confident, pronti ad accompagnare i clienti attraverso diversi universi:

FRAGRANCE – Un invito all’esplorazione olfattiva delle collezioni esclusive e delle ultime novità.

– Un invito all’esplorazione olfattiva delle collezioni esclusive e delle ultime novità. MAKE-UP – Gli appassionati di make up potranno scoprire l’intera gamma dei prodotti CHANEL incluse edizioni limitate e anteprime esclusive, con consulenti pronti a condividere le ultime tendenze e le tecniche di applicazione.

– Gli appassionati di make up potranno scoprire l’intera gamma dei prodotti CHANEL incluse edizioni limitate e anteprime esclusive, con consulenti pronti a condividere le ultime tendenze e le tecniche di applicazione. SKINCARE – Ogni cliente potrà trovare soluzioni mirate per le proprie esigenze, attraverso le varie linee skincare.

– Ogni cliente potrà trovare soluzioni mirate per le proprie esigenze, attraverso le varie linee skincare. SUNGLASSES – Un corner è dedicato alla collezione CHANEL Eyewear , per completare il beauty look con un tocco di stile.

– Un corner è dedicato alla collezione , per completare il beauty look con un tocco di stile. SMALL LEATHER GOODS – La Boutique ospita anche una selezione di creazioni di piccola pelletteria, dalle collezioni CHANEL Fashion. Accessori iconici e stagionali che ne incarnano l’inconfondibile stile sofisticato e glamour.

La Boutique propone servizi di consulenza su appuntamento: