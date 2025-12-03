Pixi presenta il calendario dell’Avvento 12 Days of Icons

Il conto alla rovescia tra i più luminosi dell’anno porta la firma di Pixi, che presenta il nuovo 12 Days of Icons Calendar: il calendario dell’avvento che in dodici caselle racchiude dodici dei prodotti più iconici del brand, scelti per regalare una pelle radiosa e un look naturalmente luminoso durante tutto il periodo festivo.
Dedicato a chi ama coccolarsi o desidera sorprendere con un dono speciale, il calendario è un invito a entrare nella “Festive Glow Hall of Fame”, un viaggio quotidiano tra formule skincare e make-up pensate per valorizzare viso, labbra e occhi con semplicità ed effetto immediato.
Dal trattamento idratante ai prodotti illuminanti, fino ai must per uno sguardo definito, ogni casella svela un piccolo tesoro firmato Pixi: gesti di bellezza quotidiani che idratano, illuminano e rivelano tutta la naturale radiosità della pelle.