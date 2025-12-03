Beauty

Pixi presenta il calendario dell’Avvento 12 Days of Icons

Di Gabriella Frigerio

Il conto alla rovescia tra i più luminosi dell’anno porta la firma di Pixi, che presenta il nuovo 12 Days of Icons Calendar: il calendario dell’avvento che in dodici caselle racchiude dodici dei prodotti più iconici del brand, scelti per regalare una pelle radiosa e un look naturalmente luminoso durante tutto il periodo festivo.

Dedicato a chi ama coccolarsi o desidera sorprendere con un dono speciale, il calendario è un invito a entrare nella “Festive Glow Hall of Fame”, un viaggio quotidiano tra formule skincare e make-up pensate per valorizzare viso, labbra e occhi con semplicità ed effetto immediato.

Dal trattamento idratante ai prodotti illuminanti, fino ai must per uno sguardo definito, ogni casella svela un piccolo tesoro firmato Pixi: gesti di bellezza quotidiani che idratano, illuminano e rivelano tutta la naturale radiosità della pelle.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it