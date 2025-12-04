Le nuove proposte di Tomasella, per una casa sempre più accogliente

Tomasella rinnova la propria proposta d’arredo con nuove soluzioni che uniscono eleganza, carattere e funzionalità. La casa si fa più calda e accogliente, un luogo intimo e personale che riflette lo stile e la personalità di chi la abita. Nascono così tre nuovi progetti che interpretano al meglio l’identità del brand: design ricercato, libertà compositiva e un lusso discreto, perfettamente calibrato sul vivere contemporaneo.

GLOVE: la parete diventa espressione di stile

Con Glove, Tomasella rivoluziona la boiserie che diventa protagonista dello spazio. La parete si trasforma e si fa elemento scenico, capace di accogliere, integrare e valorizzare gli altri arredi della zona giorno o notte. Il modulo Glove offre infinite possibilità compositive grazie a finiture raffinate come il nuovo Prestige Rovere – nelle versioni Cognac, Moka e Carbone – e a dettagli sartoriali come lo “scuretto” in tinta o a contrasto. Per chi desidera un tocco di comfort in più, è disponibile anche la variante con pannello imbottito, ideale per la zona notte.

TEKA AURA: leggerezza sospesa, effetto wow assicurato

Teka Aura è un pensile che gioca con la trasparenza del vetro e la matericità del fondo. Ante e fianchi in vetro, retro finemente materico e illuminazione integrata creano un elemento leggero ma di forte impatto visivo, perfetto per impreziosire la parete della zona giorno.

Teka Aura è la proposta più suggestiva tra le novità di Tomasella, pensata per chi ama le soluzioni pulite, sospese, eleganti ma funzionali. Un volume che arreda senza appesantire, che contiene senza nascondere, che illumina senza invadere.

CALIPSO: la madia dall’eleganza morbida

La madia Calipso conquista al primo sguardo per le sue forme fluide e avvolgenti. Le linee morbide dialogano con finiture di carattere: il laccato metallizzato Ghisa conferisce un aspetto deciso e contemporaneo, mentre il top in gres Taj Mahal lucido aggiunge una nota sofisticata e preziosa.

Pensata per essere protagonista di ambienti eleganti e dinamici, la nuova madia Calipso di Tomasella si distingue anche per la sua vocazione alla personalizzazione. È infatti disponibile in molteplici finiture, studiate per adattarsi con armonia a ogni stile ed esigenza dell’abitare.

Le novità Tomasella sono caratterizzate da un forte impatto estetico e da un’anima profondamente funzionale. Perché vivere bene, per l’azienda, significa circondarsi di bellezza che parla il linguaggio della qualità, della libertà progettuale e dell’eleganza accessibile.