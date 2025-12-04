TATCHA presenta Indigo Overnight Repair

Nell’antico Giappone, i samurai indossavano sotto le armature tessuti tinti con Aizome, l’arte tradizionale che utilizza l’indaco naturale. Non era solo una scelta estetica: il pigmento, con il suo blu profondo, era apprezzato per le proprietà lenitive, antibatteriche e purificanti, considerate un prezioso alleato per proteggere la pelle durante le battaglie e gli allenamenti. Si credeva che il contatto dell’indaco con la pelle aiutasse a calmare irritazioni, prevenire infezioni e favorire la guarigione di piccoli tagli e abrasioni, un alleato silenzioso nelle sfide più dure, un gesto di cura nascosto sotto l’acciaio.

È da questa tradizione secolare che nasce la Indigo Overnight Repair di Tatcha, una crema notte anti-rossori formulata con indaco giapponese lenitivo per offrire alla pelle la stessa sensazione di protezione e sollievo di cui i guerrieri si fidavano.

Durante la notte, la formula calma visibilmente arrossamenti e irritazioni, rinforza la barriera cutanea grazie a lipidi e ceramidi, e sostiene le naturali difese del microbioma cutaneo nutrendo i batteri “buoni”.

Un rituale ispirato al passato ma pensato per la pelle sensibile di oggi. Una coccola riparatrice che, come l’indaco dei samurai, restituisce forza, equilibrio e una luminosità nuova già dal mattino successivo.

Rafforza la barriera indebolita. Una crema anti-rossori a base di indaco giapponese lenitivo che calma visibilmente le irritazioni e rafforza la barriera d’idratazione per una pelle calma e luminosa dopo 1 notte. Approvata dalla National Eczema Association.

Lenisce visibilmente irritazioni e arrossamenti. Formulata per la pelle sensibile e sensibilizzata, questa crema notte lenitiva calma le irritazioni visibili, come arrossamenti o zone secche, causate da fattori di stress ambientale.

Rafforza la barriera cutanea e idrata. Ricca di lipidi e ceramidi, ripara e rafforza la barriera d’idratazione per trattenere l’umidità all’interno degli strati cutanei e lasciare gli agenti irritanti all’esterno, riducendo i segni del tempo, oltre a rafforzare anche le naturali difese immunitarie della pelle. Aiuta a sostenere il microbioma nutrendo i batteri buoni, in questo modo la pelle può lavorare al meglio delle sue funzionalità mentre irritazioni e secchezze sono alleviate.