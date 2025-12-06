Beauty

Le idee regalo di Biofficina Toscana

Di Gabriella Frigerio

Il Natale di Biofficina Toscana è un invito a celebrare la bellezza con gesti semplici, rituali sensoriali e materie prime d’eccellenza provenienti dal cuore della Toscana. I nuovi kit natalizi, pensati per tutte le esigenze beauty, racchiudono formule clean, ingredienti bio e innovazioni cosmetiche che esaltano la naturalità – unendo efficacia, piacevolezza e sostenibilità. Una collezione pensata per chi ama regalare (o regalarsi) cura, benessere e piccoli momenti di autentico piacere.

MINI KIT LABBRA PER LE FESTE con olio di vinaccioli bio toscani

BIOFFICINA TOSCANA kit labbra per le feste

Un duo perfetto per labbra morbide, nutrite e pronte a brillare durante le feste.

  • Matita labbra Rosso Riserva – un rosso vermiglio intenso, morbido e vellutato, ispirato alla migliore riserva di vino toscano. Una texture a tutto confort che unisce cere e burri vegetali al prezioso olio di vinaccioli bio toscano.
  • Maschera labbra rimpolpante (15 ml) – nutriente, idratante e antiossidante, con olio di vinaccioli bio, acido ialuronico, oli e burri. Per labbra lisce, piene e a prova di bacio sotto il vischio.

KIT 24H EYE RITUAL con limone e lavanda bio toscani

BIOFFICINA TOSCANA kit eye ritual

Un rituale completo per prendersi cura della delicata zona perioculare, giorno e notte.

  • Contorno occhi intensivo notte (15 ml) – con lavanda bio toscana e ceramidi, ad azione idratante, antiossidante, levigante e distensiva.
  • Contorno occhi Lift Up (15 ml) – al limone bio toscano, tonificante ed energizzante, ideale per iniziare la giornata con sguardo fresco e disteso.
  • Patch in silicone riutilizzabili – contenuti in una pratica scatolina con specchietto, perfetti per trattenere i principi attivi dei trattamenti e regalarne il massimo beneficio.

KIT GLOW SUPREME con lavanda e Lipovim da vinacce e mirtilli bio toscani

 

Per un incarnato radioso, un duo che illumina e nutre.

  • Tonico viso antiossidante 2.0 (100 ml) – prepara la pelle e amplifica l’efficacia dei trattamenti successivi.
  • Siero supremo bifasico (25 ml) – idratante e nutriente, combina attivi antiossidanti a una texture ricca e confortevole.

KIT GLASS SKIN con Rubiox 2.0 da rosa canina e frutti rossi bio toscani

Per una pelle liscia, uniforme e luminosa, dall’effetto glass skin.

  • Booster Vitamina C (30 ml) – siero illuminante ad azione antiossidante intensiva.
  • Crema viso giorno protettiva SPF 30 (50 ml) – idrata, protegge e lascia la pelle radiosa, uniforme e naturalmente glow.

KIT UNIFORMANTE con Rubiox 2.0 da rosa canina e frutti rossi bio toscani

Pensato per chi desidera una pelle rinnovata, levigata e uniforme.

  • Detergente viso AHA + Rubiox 2.0 (100 ml) – esfoliante delicato che affina la grana e illumina.
  • Crema viso notte uniformante (50 ml) – rigenera e leviga durante il sonno, per un incarnato più luminoso al risveglio. 

E per l’uomo… KIT BARBA con elicriso bio dell’Isola d’Elba

Dedicato alla cura quotidiana della barba e della pelle.

  • Gel barba delicato (100 ml) – con elicriso bio toscano, dalle proprietà dermopurificanti, lenitive ed emollienti. Alcol free.
  • Crema dopobarba antiossidante (50 ml) – idratante e lenitiva grazie all’estratto bio di elicriso e all’olio di oliva bio. Perfetta per un’immediata sensazione di comfort dopo la rasatura, anche sulle pelli più sensibili. Alcol free.
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it