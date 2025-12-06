Le idee regalo di Biofficina Toscana

Il Natale di Biofficina Toscana è un invito a celebrare la bellezza con gesti semplici, rituali sensoriali e materie prime d’eccellenza provenienti dal cuore della Toscana. I nuovi kit natalizi, pensati per tutte le esigenze beauty, racchiudono formule clean, ingredienti bio e innovazioni cosmetiche che esaltano la naturalità – unendo efficacia, piacevolezza e sostenibilità. Una collezione pensata per chi ama regalare (o regalarsi) cura, benessere e piccoli momenti di autentico piacere.

MINI KIT LABBRA PER LE FESTE con olio di vinaccioli bio toscani

Un duo perfetto per labbra morbide, nutrite e pronte a brillare durante le feste.

Matita labbra Rosso Riserva – un rosso vermiglio intenso, morbido e vellutato, ispirato alla migliore riserva di vino toscano. Una texture a tutto confort che unisce cere e burri vegetali al prezioso olio di vinaccioli bio toscano.

Maschera labbra rimpolpante (15 ml) – nutriente, idratante e antiossidante, con olio di vinaccioli bio, acido ialuronico, oli e burri. Per labbra lisce, piene e a prova di bacio sotto il vischio.

KIT 24H EYE RITUAL con limone e lavanda bio toscani

Un rituale completo per prendersi cura della delicata zona perioculare, giorno e notte.

Contorno occhi intensivo notte (15 ml) – con lavanda bio toscana e ceramidi, ad azione idratante, antiossidante, levigante e distensiva.

Contorno occhi Lift Up (15 ml) – al limone bio toscano, tonificante ed energizzante, ideale per iniziare la giornata con sguardo fresco e disteso.

– al limone bio toscano, tonificante ed energizzante, ideale per iniziare la giornata con sguardo fresco e disteso. Patch in silicone riutilizzabili – contenuti in una pratica scatolina con specchietto, perfetti per trattenere i principi attivi dei trattamenti e regalarne il massimo beneficio.

KIT GLOW SUPREME con lavanda e Lipovim da vinacce e mirtilli bio toscani

Per un incarnato radioso, un duo che illumina e nutre.

Tonico viso antiossidante 2.0 (100 ml) – prepara la pelle e amplifica l’efficacia dei trattamenti successivi.

Siero supremo bifasico (25 ml) – idratante e nutriente, combina attivi antiossidanti a una texture ricca e confortevole.

KIT GLASS SKIN con Rubiox 2.0 da rosa canina e frutti rossi bio toscani

Per una pelle liscia, uniforme e luminosa, dall’effetto glass skin.

Booster Vitamina C (30 ml) – siero illuminante ad azione antiossidante intensiva.

Crema viso giorno protettiva SPF 30 (50 ml) – idrata, protegge e lascia la pelle radiosa, uniforme e naturalmente glow.

KIT UNIFORMANTE con Rubiox 2.0 da rosa canina e frutti rossi bio toscani

Pensato per chi desidera una pelle rinnovata, levigata e uniforme.

Detergente viso AHA + Rubiox 2.0 (100 ml) – esfoliante delicato che affina la grana e illumina.

Crema viso notte uniformante (50 ml) – rigenera e leviga durante il sonno, per un incarnato più luminoso al risveglio.

E per l’uomo… KIT BARBA con elicriso bio dell’Isola d’Elba

Dedicato alla cura quotidiana della barba e della pelle.