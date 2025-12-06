Scavolini presenta il nuovo sistema d’arredo Moda

Scavolini, realtà di riferimento nel settore delle cucine e dell’arredamento, amplia la sua offerta con Moda: il nuovo sistema d’arredo firmato Design Vuesse, pensato per chi cerca il perfetto equilibrio tra estetica contemporanea e funzionalità.

Moda, con il suo design lineare e raffinato, introduce una bellezza senza tempo che si integra perfettamente negli interni moderni. Eleganza, versatilità e soluzioni personalizzabili definiscono il progetto, che interpreta lo spazio abitativo con finiture esclusive e uno stile capace di coniugare armonia visiva e praticità, trasformando ogni ambiente in uno luogo unico ed accogliente.

In tutti i progetti d’arredo, sono i dettagli a fare la differenza. Nel modello Moda, le maniglie non sono semplici elementi funzionali, ma veri e propri tratti distintivi che aggiungono carattere ad ogni composizione. Disponibili in molteplici varianti – a ponte, integrate nell’anta o a incasso – e in una ricca scelta di alternative satinate, verniciate o anodizzate, si adattano con classe a qualsiasi esigenza.

Per un tocco di raffinata eleganza, le maniglie possono essere abbinate agli zoccoli, proposti in varie altezze e in una palette cromatica che spazia dal bianco al nero, fino a tonalità più ricercate come grigio ferro, titanio, ottone e bronzo.

I differenti volti di Moda, espressione di un’identità creativa unica, si rivelano anche nelle ante piane, presentate in due spessori e in un’ampia gamma di materiali e finiture.

Le ante da 2,2 cm spaziano dai laccati lucidi e opachi, effetto metal, laminati e laminati Strips, oleomalte, decorativi, vetro e gres con supporto in alluminio, fino agli impiallacciati, Fenix NTM e PET. La versione da 1,8 cm, invece, si distingue per una selezione accurata di colori e materiali, dai laccati lucidi e opachi, ai decorativi e PET.

Sono inoltre disponibili ante con telaio vetro in diverse varianti stilistiche: finiture Acciaio scuro, Champagne e Antracite, abbinabili con vetri fumé, bronzati e “screen”.

Per chi desidera una resa visiva naturale e sofisticata, la proposta include anche ante a telaio da 1,9 cm di spessore, declinate in tre tonalità effetto legno.

Moda offre una elevata libertà compositiva, attraverso soluzioni che variano da configurazioni minimaliste e lineari a composizioni più audaci e articolate, adattandosi perfettamente sia a contesti moderni che tradizionali. Dai layout con isola o penisola alle strutture a golfo, ogni progetto può essere arricchito da complementi aggiuntivi come le barre porta accessori Sign, gli schienali attrezzati Opus e SetUp, il sistema di boiserie Line System e i sistemi Parete “Fluida” e Status. Ogni elemento è concepito per ottimizzare lo spazio a disposizione, rispondendo alle necessità del vivere contemporaneo e riflettendo appieno il gusto e la personalità di chi lo abita.

Con questa nuova proposta, Scavolini conferma il suo ruolo di eccellenza nel design, presentando una soluzione d’arredo che valorizza ogni dettaglio, garantendo qualità e personalizzazione.