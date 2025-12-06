Fashion

Mabina Gioielli celebra la Città Eterna con la collezione Roma

Di Gabriella Frigerio

Un legame profondo con la città, un omaggio alla sua bellezza senza tempo e alla sua energia vibrante. Nasce Roma, la nuova collezione firmata Mabina Gioielli, ispirata all’ambassador del brand Federica Nargi e al suo rapporto autentico, profondo e viscerale con la capitale. 

È così che Roma diventa musa, suggestione e materia preziosa: architetture e luci si trasformano in design, i dettagli della città eterna prendono forma in orecchini raffinati, capaci di catturare la sua energia e trasformarla in pura eleganza. 

Un solo modello, mille sfumature. Un unico design di orecchini, reinterpretato in diverse varianti: una tela su cui raccontare le molteplici sfaccettature della femminilità e della vita quotidiana. 

Le superfici rigate ricordano i giochi di luce del travertino al tramonto, i pavé di zirconi catturano i bagliori delle fontane e dei palazzi romani, le finiture in argento bianco e dorato evocano i contrasti della città: la luce e l’ombra, la modernità e la tradizione, la forza e la grazia. Ogni lavorazione è un atto d’amore per la bellezza dei dettagli, un invito a riscoprire la poesia delle piccole cose, così come Roma insegna a fare. 

La collezione quindi, omaggia una città che non smette mai di ispirare, che accoglie e avvolge, che sa essere eterna e moderna allo stesso tempo. Un inno alla femminilità contemporanea, alla forza gentile delle donne che vivono con passione mostrando la propria luce. 

