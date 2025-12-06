Il balsamo occhi Nutriage Eye Balm by Cosmetici Magistrali per un inverno di comfort

Quando il termometro scende e l’aria si fa secca, anche la pelle cambia ritmo. Le basse temperature, il vento e gli ambienti riscaldati impoveriscono il film idrolipidico, riducendo la capacità della cute di trattenere acqua. Il risultato è una pelle più fragile, soggetta a disidratazione e rossori: il contorno occhi, zona sottile e delicata per natura, è la prima a risentirne. In questo periodo dell’anno, la pelle ha bisogno di formule che favoriscano equilibrio e nutrimento: le texture in balsamo rispondono a questa esigenza, diventano alleate preziose. La loro componente lipidica più ricca crea un sottile film protettivo che limita la perdita d’idratazione e scherma dagli sbalzi termici, restituendo elasticità e morbidezza. Un gesto sensoriale, ma anche funzionale, capace di proteggere la pelle quando le temperature si fanno più rigide. Per contrastare gli effetti del freddo e degli sbalzi termici, Cosmetici Magistrali presenta Nutriage Eye Balm, un trattamento anti-age dalla texture in balsamo, nutriente, decongestionante e lenitivo, che restituisce morbidezza e protezione anche nei mesi più rigidi.

La sua consistenza in balsamo, ricca e fondente, è pensata per offrire comfort immediato e difendere dalla secchezza indotta dal freddo. A contatto con la pelle, la texture si scioglie delicatamente, rilasciando un complesso di attivi dermoaffini e riparatori che nutrono e leniscono la zona perioculare. Il risultato è uno sguardo più disteso e luminoso, con una pelle che appare rimpolpata, morbida ed elastica. Alla base della formula di Eye Balm c’è la tecnologia Melatosphere, brevetto esclusivo di Cosmetici Magistrali che veicola Melatonina incapsulata in Oleosphere – microsfere costituite da oli vegetali dermoaffini di Avocado, Opuntia e Rosa Mosqueta.

Questo sistema avanzato permette una liberazione graduale della Melatonina, favorendo i processi di riparazione cutanea e il contrasto dello stress ossidativo. La formula è inoltre arricchita con Burro di Karité, Acido Ialuronico e Tetrapeptidi, per levigare e nutrire la pelle, migliorandone l’elasticità. Gli estratti di corteccia di Frassino completano l’azione con un effetto decongestionante, aiutando a ridurre borse e segni di stanchezza. Il risultato è uno sguardo più fresco, riposato e radioso, anche nelle giornate più fredde.

Per sfruttare al massimo l’efficacia di Eye Balm, Cosmetici Magistrali consiglia di inserirlo in una routine della linea Nutriage, studiata per nutrire, proteggere e donare comfort alle pelli mature, con formule che uniscono scienza dermatologica e texture confortevoli:

Al mattino, Nutriage Gel Cream , crema soffice e rimpolpante con tecnologia Melatosphere, dona idratazione leggera e comfort immediato, preparando la pelle alle aggressioni esterne.

, crema soffice e rimpolpante con tecnologia Melatosphere, dona idratazione leggera e comfort immediato, preparando la pelle alle aggressioni esterne. Alla sera, Nutriage Cream,trattamento nutriente multi-performance che rinforza la barriera cutanea, restituendo morbidezza e compattezza.

Insieme, i tre trattamenti creano un rituale di bellezza e benessere ideale per l’inverno, capace di nutrire e difendere la pelle dai segni dello stress climatico e del tempo.