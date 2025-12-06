Dettaglidattimi, i gioielli-scultura di Pinella Distefano

I gioielli-scultura dettaglidattimi firmati da Pinella Distefano sono creazioni non convenzionali, materiche, emozionali: opere che trasmettono la percezione tattile dell’energia. Le sue collezioni, realizzate a mano in Italia con l’antica tecnica della microfusione a cera persa, si distinguono per superfici vive e vibranti: spatolature, intagli, colaggi e texture ancestrali evocano atmosfere del passato in un’estetica contemporanea.

In ogni creazione si riflette l’anima di una designer che concepisce la bellezza come espressione dell’essenziale, dell’autenticità e dell’unicità di ogni individuo, lontana dall’idea di perfezione assoluta. Spesso il significato profondo di un gioiello si rivela solo a lavoro compiuto, trasformandosi in un messaggio di consapevolezza ambientale e sensibilità artistica.

Pantarei , dal greco “tutto scorre”, il metallo si fa flusso. Argento e bronzo si modellano in linee essenziali, materiche, liquide. Choker, bracciali e anelli raccontano la libertà del movimento e la bellezza dell’impermanenza, in una visione unica e inclusiva.

, dal greco “tutto scorre”, il metallo si fa flusso. Argento e bronzo si modellano in linee essenziali, materiche, liquide. Choker, bracciali e anelli raccontano la libertà del movimento e la bellezza dell’impermanenza, in una visione unica e inclusiva. Foglie ridefinisce il concetto stesso di eleganza, interpretando il lusso come atto di responsabilità. Gioielli che parlano di rigenerazione e rispetto della natura (incendi delle foreste). Gli orecchini Foglia, le spille, i ciondoli, ne incarnano la poetica: un lusso sostenibile che nasce dal gesto consapevole.

ridefinisce il concetto stesso di eleganza, interpretando il lusso come atto di responsabilità. Gioielli che parlano di rigenerazione e rispetto della natura (incendi delle foreste). Gli orecchini Foglia, le spille, i ciondoli, ne incarnano la poetica: un lusso sostenibile che nasce dal gesto consapevole. Elaia bracciali schiava che raccontano di un viaggio tra antichi ulivi, racconta di un antico ulivo (ulivi secolari del Salento colpiti dalla xilella), di una presenza fissa che non c’è più.

bracciali schiava che raccontano di un viaggio tra antichi ulivi, racconta di un antico ulivo (ulivi secolari del Salento colpiti dalla xilella), di una presenza fissa che non c’è più. Corallo anelli e orecchini di tutti i colori diventano una garbata e dolente denuncia del grave danno che lo stress termico provoca al nostro mare (sbiancamento della barriera corallina).

Tra le novità una rivisitazione della collezione Mammuzza, bracciali e orecchini, che racchiude l’essenza delle sue radici.

Ri.lusso, una collezione slow-jewels, ridefinisce il concetto stesso di eleganza, interpretando il lusso come atto di responsabilità. Carta e cartone riciclati, multistrati, realizzati a mano e assemblati con colla home-made dalla designer.

1 di 4

L’ultima creazione, il bracciale “ConFido”, creato in occasione del premio Incinque Jewels, tema Gaudium, gioiello del giubileo, organizzato dalla Roma Jewelry Week, rassegna dedicata alla gioielleria contemporanea e d’autore. ConFido intende rappresentare uno spaccato della famiglia di oggi, inclusiva e allargata in fiducioso cammino.

Le creazioni di dettaglidattimi si fanno notare, per il loro design distintivo spesso caratterizzato da volumi importanti e audace eleganza dallo stile sofisticato che le rendono immediatamente riconoscibili e capaci di catturare l’attenzione.

Le creazioni di Pinella Distefano racchiudono l’energia dell’Etna e l’immensità del mare che la accompagnano dalla nascita. Il tempo che si ferma su un particolare… dettaglidattimi.