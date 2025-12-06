Nana Komatsu, il nuovo volto Chanel Beauty Ambassador

CHANEL è lieta di annunciare l’attrice giapponese Nana Komatsu sarà la nuova Beauty Ambassador. Attraverso questa nuova collaborazione, CHANEL celebra il talento, l’eleganza e la sensibilità artistica di una delle attrici più rappresentative della sua generazione.

Nata a Tokyo nel 1996, Nana Komatsu ha iniziato la sua carriera di modella e attrice all’età di soli 12 anni. Ha debuttato sul grande schermo nel 2014 come protagonista del thriller The World of Kanako (Kawaki), ruolo che le è valso il premio Newcomer of the Year alla 38ª edizione dei Japan Academy Prize.

Da allora, Nana è stata scelta come protagonista in diversi film, tra cui Drowning Love (Oboreru Knife), la commedia romantica My Tomorrow, Your Yesterday e Kids on the Slope (Sakamichi no Apollon) nel 2018. Nel 2016, Nana Komatsu è apparsa anche in Silence, il dramma epico di Martin Scorsese, accanto ad Adam Driver, Andrew Garfield e Liam Neeson.

Fashion Ambassador dal 2016, Nana Komatsu ha coltivato un legame profondo con CHANEL, partecipando regolarmente a sfilate, campagne e grandi eventi, e incarnando negli anni lo spirito unico e creativo della Maison.

“Nana incarna una bellezza rara e magnetica. Collaborare con lei era un sogno che custodivo da molti anni. La pazienza, che è al centro della nostra visione creativ a, è stata premiata: oggi Nana porta nella Maison un’energia e una vitalità perfettamente in sintonia con lo spirito di CHANEL.” – Thomas du Pré de Saint Maur, Head of Global Creative Resources, Fragrance & Beauty.

Nana Komatsu sarà il volto della collezione make-up dedicata all’iconico ROUGE NOIR.