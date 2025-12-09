Il Supersiero Staminalis, un alleato di bellezza in poche gocce

La bellezza non è mai solo un gesto estetico, ma un rituale che intreccia ricerca, scienza, natura e benessere interiore. È da questa visione che nasce Staminalis, brand dermocosmetico rigorosamente Made in Italy che porta avanti la ricerca cosmetica con un approccio unico: unire fitoceutica e innovazione biotecnologica ad un’esperienza sensoriale e gratificante.

Dalla ricerca Staminalis nasce il Supersiero, un trattamento straordinario, unico nel suo genere, capace di racchiudere in poche gocce tutta la forza e le virtù rigeneranti del mondo vegetale. Molto più di un semplice siero, è un vero alleato universale, pensato per tutti i tipi di pelle dai trent’anni in su e per ogni stagione dell’anno.

Grazie a una formula esclusiva, è l’unico siero viso al mondo a contenere 15 cellule staminali vegetali, ricavate dalla accurata selezione di 15 piante dalle straordinarie virtù. Un risultato sorprendente di biotecnologia cosmetica che unisce scienza e natura per una pelle più vitale, compatta e luminosa.

Ogni goccia del Supersiero è un concentrato di principi attivi vegetali e cellule staminali che lavorano in sinergia per rigenerare, proteggere e illuminare la pelle. Un prodotto unico nel suo genere poiché tra gli attivi principali troviamo il Buddleja davidii, conosciuto più comunemente come l’Albero delle Farfalle, usato in cosmetica naturale e dermocosmesi anti-age per via dei suoi potenti composti antiossidanti, lenitivi e fotoprotettivi. Grazie all’azione urban defense protegge la pelle da metalli pesanti e stress ossidativo da smog, lasciando la pelle più luminosa, ossigenata e uniforme.

Un altro componente fondamentale è la Centella Asiatica che stimola la sintesi di collagene, migliora l’elasticità e protegge il microcircolo, il Marrubio invece, dona luminosità e favorisce la rigenerazione cutanea, mentre il Rododendro, altro componente fondamentale, rafforza la barriera epidermica e difende dagli agenti esterni. La Soia contrasta l’invecchiamento cutaneo, migliorando l’elasticità e riducendo visibilmente le rughe. L’Echinacea rinforza i capillari e stimola la sintesi del collagene per pelli sottili e delicate, mentre il Caspico, attivo biotecnologico di nuova generazione, ossigena i tessuti e stimola il rinnovamento cellulare, rendendo la pelle più tonica, compatta e vitale. Insomma, un vero e proprio elisir che si prede cura della tua pelle da solo o in abbinamento ad altre creme e emulsioni.

Il Supersiero è uno dei protagonisti della linea Staminalis Platinum, il segmento cosmetogenomico del brand, che comprende anche Crema Giorno, Crema Notte e Contorno Occhi (Trilogy). Scegliere Staminalis significa prendersi cura di sé con consapevolezza, affidarsi a scienza e sensi per concedersi un momento di connessione con sé stessi.